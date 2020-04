Abraham Mateo: “Mi nuevo tema ‘Tiempo pa' olvidar’ con Becky G saldrá en mayo”

Abraham Mateo es uno de los artistas con más proyección internacional de nuestro país. El joven está pasando la cuarentena en su casa, trabajando "25/8" desde La Nave, como se hace llamar su estudio de grabación, pero también aprovechando todo el tiempo que puede con su familia y recargando energía para volver con fuerza sobre los escenarios. "Me hacía falta. Estoy compensando todo el tiempo que he estado fuera", ha explicado a nuestro compañero Sergio Labrador, con quien ha hablando en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40Urban.

Después de sacar en 2018 su álbum A cámara lenta y realizar colaboraciones junto a JLo y Yandel (Se acabó el amor), CNCO (Me vuelvo loco) o Lérica y Omar Montes (Pegamos tela), el cantante tiene todavía más proyectos en mente para este 2020. "Estamos a punto de sacar tema nuevo con Becky G que se llama Tiempo pa' olvidar, que saldrá en mayo -si no se atrasa con esto de la cuarentena-, y también algo con Ozuna y Chris Brown, que se llama Dime bebé... y produciendo para otros artistas. Estoy que no paro ahora mismo en el estudio que tengo en casa; ya no solo con lo mío, sino con lo de otros también", ha contado.

Su faceta como productor

"Es algo que ya llevaba mucho tiempo haciendo; desde los 11/12 años que me empecé a interesar", ha explicado. Ha recordado que sus padres le compraron un ordenador y un amigo suyo de San Fernando (Cádiz), Dani Ruiz, fue el que le introdujo en el mundillo de la producción y que, a partir de ahí, empezó a investigar. "A día de hoy estoy poniendo en práctica todas esas habilidades que he ido adquiriendo durante estos años con artistas como Belinda, Juan Magán Lérica, Gente de Zona...", ha seguido.

Ha dado más datos sobre su colaboración junto a Ozuna y Chris Brown. "El tema está muy bien. Es uno de mis temas favoritos", ha expresado. Aunque la canción está grabada, aún tienen que llegar a un acuerdo entre disqueras para que vea la luz.

Igualmente, está produciendo cosas para Lali Espósito y artistas de la talla de Luis Fonsi, y abriéndose puertas poco a poco y ganándose la confianza de grandes cantantes como productor, "aprendiendo, mejorando y pendiende de sonidos nuevos".

A todo esto, Abraham es el productor de cabecera de Lérica, grupo de su hermano Tony. Entre sus últimos singles, ha participado en la producción de Flamenquito y Perdido, canción que cuenta con un featuring de un artista internacional que no nos ha revelado, pero con el que el grupo ha querido explorar el sonido dance y electrónico.

Yo sigo a lo mío, su nuevo proyecto

Los fans de Abraham le pedían baladas y él cree que ha llegado la hora de meterlas en su nuevo disco. "He buscado en el baúl de los recuerdos de los temas que tenía por ahí compuestos y olvidados, y los he retomado".

Ha asegurado que será un "disco bien completo" con un par de baladas y otros temas como Tiempo pa' olvidar, Me vuelvo loco, Qué ha pasado, No encuentro palabras con MTZ y un tema muy especial: Yo sigo a lo mío. "En este tema hablo de mi historia, como me siento, me abro con la gente y es un tema muy especial. De los más especiales que he escrito en mi vida y desesando a muerte que salga y que la gente pueda escuchar y conocer más de mí".

El álbum estaba previsto para salir en mayo, pero con la cuarentena su lanzamiento se ha visto retrasado. "Teníamos pensado terminar el disco en Miami con productores de allí... y aunque estoy acelerando el proceso desde casa todo lo que puedo igualmente se va a atrasar, pero para verano está", ha detallado.

La relación con su hermano

El andaluz nos ha confesado que está muy pendiente de las redes sociales -e invita a sus seguidores a estar atentos a su perfil para conocer todas sus novedades-, descubriendo una etapa nueva como Tiktoker, junto a su hermano Tony Mateo.

De su hermano, concretamente, ha dicho: "Es la persona con la que más me río y más conexión tengo del mundo". Asimimo, ha valorado cómo es trabajar con él. "Trabajamos muy bien juntos. Como estamos tan conectados y tenemos tanta confianza desde siempre, me dice las cosas tal como las siente y crea una forma de trabajar muy cómoda. Cuando estamos en el estudio salen cosas que quizás con otro productor con el que no tiene tanta confianza no salen por vergüenza o porque está más cohibido o por lo que sea... juntos experimentamos y salen cosas muy buenas. Le gusta trabajar conmigo porque sabe que su opinión para mí es muy importante y el trabajo lo hago con amor; al grupo en sí lo trato con mucho cariño".

