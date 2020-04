Luis Fonsi, otro que se suma a los cumpleaños de cuarentena

Luis Fonsi es otro de los que recordará el cumpleaños del 2020 como el más extraño y solitario. No pudo hacer fiesta para celebrarlo con un montón de gente y se tuvo que conformar con soplar las velas junto a su familia más cercana, que tampoco está mal.

El caso es que este 15 de abril ha cumplido 42 y lo ha hecho rodeado de amor. Para empezar el de su mujer, la española Águeda López que ha recurrido al spanglish para declararle su amor: “Happy bday a quien me pone el mundo del revés, pero siempre con una sonrisa. Dios permita que sigamos divirtiéndonos y siendo cómplices en este camino que se llama VIDA. Mika, Rocco y yo tenemos mucha suerte de tenerte en ella. We love you with all our heart ❤️”.

Juntos están sobre llevando esta cuarentena que nos ha permitido disfrutar de su sentido del humor y de facetas nuevas como la de su hija Mikaela cantando. En familia es como han celebrado este día tan especial para el portorriqueño: “Cosecha de 1978 🤘🏽 Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras. Hoy me siento más bendecido que nunca. Celebro en cuarentena pero celebro que tengo salud, amor, a mi familia y a USTEDES! ❤️🎂😷 #QuarantineBirthday”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 15 Abr, 2020 a las 9:21 PDT

Y una cosa que ha quedado clara es que Luis Fonsi es un hombre que se hace querer, no hay más que ver el cariño que ha recibido este día, de sus compañeros urbanos latinos y de los que le han disfrutado también en nuestro país al que está tan unido y no sólo por su mujer.

El cantante tiene claro cómo va a salir la salida de casa, no los mostró en sus redes con el sentido del humor que le caracteriza y dejándonos claro que tiene muchas ganas de que llegue ese día.

Mientras, tendrá que conformarse con el cariño virtual que le han brindado por su cumpleaños tanto seguidores como amigos.

Ozuna: Felicidades bro Dios te me cuide siempre

Abraham Mateo: Felicidades hermanooo ♥️🎊 ganas de verte

Maluma: Felicidades brother!

India Martínez: Muchas felicidades 🎉🎈🎊!!!!

Laura Pausini: Feliz Cumpleaños amigo mío 💙💙💙

Cali y el Dandee: Feliz cumpleaños Agapito Style 🙌🌻 🥃

Juanes: Feliz cumpleaños 💥

Sebastián Yatra: FonsiFit feliz cumple hermano!!!! Te quiero mucho!!!! Que Dios y la vida te sigan dando razones para sonreír todos los días 🙏🏻🙏🏻💛💛

Daddy Yankee: Felicidades SALUD Y VIDA!

Wisin: Felicidad hermano Dtb mucho, te extraño ya 😂🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻

David Bisbal: Vamooooos finsiosky!!! Te queremoooooos

Alejandro Sanz: Papi... que buena cosecha 👏👏 felicidades

Reik: Felicidades hermano!!! Que pases un cumple increíble en familia! Abrazo!

Ana Torroja: Feliz día Fons!!!! Muchos bss y abrazos para toda la family!❤️

Justin Quiles: Happy b day bro God bless

