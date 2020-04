No te aguantes, llorar es bueno para la salud

Ser fuerte no significa que no puedas mostrar tus sentimientos, algo que muchas personas han interiorizado, y por ello, no se permiten algo tan natural como llorar. Cuando dejamos que nuestras emociones fluyan y se liberan, recargamos energías y nos sentimos más resistentes y preparados para lo que pueda venir.

Sus beneficios son infinitos, nos ayuda a liberar estrés, contenernos provoca que nuestros músculos y el estómago se contraigan, y nos generan dolor y malestar. Las lágrimas además de quitarnos esa tensión y de hacernos pensar con más claridad, nos hace sentirnos liberados, más optimistas y hasta contentos.

Algo que también nos vendrá bien para esta cuarentena, es que llorar, reduce el mal humor. Tantas horas en casa con las mismas personas pueden causar estragos, y cuando soltamos alguna que otra lágrima, aumentamos la cantidad de endorfinas, que son las encargadas de luchar contra esa irritabilidad y ansiedad.

La típica frase que nos persiguió en nuestra infancia, “cuantas más lloras, menos meas”, no es del todo cierta, las lágrimas también hidratan. Sobre todo lo hacen las lágrimas que generamos de manera natural, no hace falta tener ningún disgusto ni ganas de desahogarse. Estas sirven para mantener limpio y cuidado nuestro ojo.

Llorar nos ayuda en algo tan importante como lidiar con el dolor que nos puede causar una pérdida. Gracias a las sustancias que generamos de esta acción, nuestro cuerpo recibe una sensación de bienestar y consigue levantarnos el ánimo.

En tiempos de confinamiento donde abundan los mensajes al más puro estilo Mr Wonderful para superar el aislamiento y la falta de contacto físico, y donde una gran mayoría parece estar pasándolo pipa a través de las redes, no pasa nada si damos un paso hacia un lado y tomamos aire. ¡Llora de vez en cuando! Te hará más fuerte y, sobre todo, te hará más feliz.

