El reparto de High School Musical se reencuentra al ritmo de ‘We're All in This Together’

El reparto de High School Musical ha decidido regalarnos uno de los momentos más nostálgicos y emotivos de la cuarentena: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y el resto de integrantes del elenco principal de la saga musical se han reunido a través de una videollamada para cantarnos We're All in This Together.

"¡Hola a todos! Espero que estéis a salvo, os encontréis bien de salud y que estéis lo mejor posible dadas las circunstancias. Es un honor presentar esta representación musical realizada por algunos de mis antiguos compañeros", ha anunciado Efron, quien, para sorpresa de muchos, no ha participado en la actuación.

Una decisión que ha enfurecido a algunos de sus fans, que esperaban volver a ver a Troy en acción tras tantos años apartado de Disney, y que el presentador de Disney Family Singalong, Ryan Seacrest, ha justificado diciendo que el actor no tenía buen wifi pero que a pesar de todo no quería perderse el evento y por eso les envió el vídeo de presentación.

Quienes sí han participado en el programa de ABC han sido Ashley Tisdale (Sharpay), Vanessa Hudgens (Gabriella), Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) y Monique Coleman (Taylor).

El reparto original de High School Musical ha dado lo mejor de sí con esta versión de We're All in This Together y hasta su director, Kenny Ortega, se ha animado con los coros.

Durante la representación Charli D'Amelio, estrella de TikTok, también se ha sumado para bailar junto a su familia. Algo que muchos fans no han entendido, pero que han celebrado igualmente dado el buen rollo que ha despertado el reencuentro.

