Estas son las 36 canciones que han debutado en el nº1 de las más vendidas en EE.UU.

Michael Jackson. You Are Not Alone (2 de septiembre de 1995)

Mariah Carey. Fantasy (30 de septiembre de 1995)

Whitney Houston. Exhale (Shoop Shoop) (25 de noviembre de 1995)

Mariah Carey & Boyz II Men. One Sweet Day (2 de diciembre de 1995)

Puff Daddy & Faith Evans Featuring 112. I'll Be Missing You (14 de junio de 1997)

Mariah Carey. Honey (13 de septiembre de 1997)

Elton John. Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight (11 de octubre de 1997)

Celine Dion. My Heart Will Go On (28 de febrero de 1998)

Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing (5 de septiembre de 1998)

Lauryn Hill. Doo Wop (That Thing) (14 de noviembre de 1998)

Clay Aiken. This Is the Night (28 de junio de 2003)

Fantasia. I Believe (10 de julio de 2004)

Carrie Underwood. Inside Your Heaven (2 de julio de 2005)

Taylor Hicks. Do I Make You Proud (1 de julio de 2006)

Britney Spears. 3 (24 de octubre de 2009)

Eminem. Not Afraid (22 de mayo de 2010)

Ke$ha. We R Who We R (13 de noviembre de 2010)

Britney Spears. Hold It Against Me (29 de enero de 2011)

Lady Gaga. Born This Way (26 de febrero de 2011)

Katy Perry. Part Of Me (3 de marzo de 2012)

Baauer. Harlem Shake (2 de marzo de 2013)

Taylor Swift. Shake It Off (6 de septiembre de 2014)

Justin Bieber. What Do You Mean? (19 de septiembre de 2015)

Adele. Hello (14 de noviembre de 2015)

Zayn. Pillowtalk (20 de febrero de 2016)

Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling! (28 de mayo de 2016)

Ed Sheeran. Shape Of You (28 de enero de 2017)

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne. I'm The One (20 d mayo de 2017)

Drake . God's Plan (3 de febrero de 2018)

Drake. Nice for What (21 de abril de 2018)

Childish Gambino. This Is America (19 de mayo de 2018)

Ariana Grande. Thank U, Next (17 de noviembre de 2018)

Ariana Grande. 7 Rings (2 de febrero de 2019)

Jonas Brothers. Sucker (16 de marzo de 2019)

Travis Scott. Highest In The Room (19 de octubre de 2019)

Drake. Toosie Slide (18 de abril de 2020)