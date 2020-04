Danna Paola: “Voy a hacer una canción con Lola Índigo y Denise Rosenthal”

Danna Paola ha conquistado España con su interpretación de Lucrecia en Élite, pero lo que muchos quizá no sepan es que la mexicana lleva en el mundo del espectáculo desde que tenía 5 años. Además de actuar, la joven también es modelo y cantante.

Es por eso que hoy, 17 de abril, es la protagonista de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. La joven ha charlado con nuestro querido Karin Herrero sobre la serie de Netflix, cómo es la convivencia durante la cuarentena y sobre sus proyectos futuros.

Sobre Sodio y la reedición de su disco Siete

Danna Paola nos ha contado que, obviamente, Sodio es una canción autobiográfica que le pasó hace años. "No había tenido la oportunidad de componer una canción que reflejara este sentimiento. Además, es un momento muy importante para la diversidad y tenía muchas ganas de escribir un tema como este", ha señalado.

Ha dicho también que es un tema que les pasa a muchas chicas y chicos que, de repente, se enamoran de "alguien que no es de su salón". "Y no pasa nada, el amor es universal y hay que dejarlo libre. Tienes que aceptar al otro por cómo que es y por lo que quiere; hay que darle la vuelta y abrazar el amor de esa persona", ha explicado. Y ha indicado que se inspira en la relación entre Nadia, Ander y Omar.

La cantante ha confesado que es muy perfeccionista, que está aprendiendo a producir y que lo primero que pone en la lista cuando salgamos de la cuarentena es una gira por Latinoamérica y España, entre otros rincones del mundo. Igualmente, espera seguir colaborando con compañeros artistas y nos tiene preparada una sorpresa que ha compuesto durante el confinamiento.

De la reedición de Siete, nos ha afirmado que es un regalo para sus fans". "Lo importante para mí es saber que les gusta mi música y que abrazan este proyecto que es muy genuino por mi parte", ha manifestado. Del mismo modo, todas las canciones que componen este álbum, excepto tres, han sido compuestas por ella misma.

¡Y tiene preparada una canción con nuestra Lola Índigo y Denise Rosenthal! Saldrá después de la cuarentena porque como hemos podido saber "queda por grabar el videoclip".

¿Cuarta temporada de Élite?

Danna Paola responde que "es ambiguo todo en este momento". Si fuera por ella no descartaría ni una cuarta, ni una quinta, ni una sexta, ya que es un proyecto muy especial para ella y por ella duraría 55 temporadas. Afirma también que los fans siempre van a tener lo que quieren y que no los van a dejar solos en ningún momento.

En el grupo de WhatsApp que tiene con todo el reparto (desde la primera a la tercera temporada), la actriz ha dado nombres y apellidos sobre quién es el más pesado del grupo (Álvaro Rico), el más pasota (Miguel Herrán) y al que echaría del grupo si fuera administradora (También a Miguel, precisamente porque no contesta).

A la pregunta "¿con qué personaje de Élite tendría algo?", Danna Paola ha contestado que con Nadia ("me vuelve loca"), o Ander ("he's so f***** hot" y lo quiero mucho).

La convivencia en cuarentena

"Es como Gran Hermano". A la a actriz la cuarentena le pilló por sorpresa en una casa de campo en México junto a 7 amigos más. "Ha habido días buenas y días malos, pero es estar con tu familia por elección", ha expresado. Ha dicho que esta situación te hace crecer como persona y que juntos están haciendo muchísimas actividades juntos: construyendo lego de Harry Potter, haciendo terapia, viendo películas e incluso componiendo. Y, sobre todo, algo que está haciendo mucho estos días es cocinar para todos sus amigos. Sin embargo, hay otras veces en los que es mejor darse espacio. "A veces es complicado convivir contigo mismo", ha continuado.

Sin lugar a dudas, invitaría a pasar la cuarentena en esa casa a sus amigas y compañeras de Élite, Georgina Moros, Mina El Hammani, Claudia Salas y Ester Expósito, y a Jorge López.

Alma mexicana, pero corazón español

Nuestro compañero Karin le ha propuesto un test a Danna Paola para saber si es más española o mexicana. No cambiaría los tacos, los mariachis ni el tequila por nada del mundo, pero donde esté una buena tortilla de patatas, "La Rosalía", el agua del grifo de Madrid o las fiestas españolas ("Lo siento, México, te amo", ha exclamado), que se quite todo lo demás. "Recién llegada de Madrid tenía la costumbre de agarrar agua del grifo y mi madre: '¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tomas agua del grifo?' y tenía toda la razón porque si lo hago aquí me muero", ha contado como anécdota.

Recuerda su estancia en Madrid durante dos años con mucho cariño. "España para mí ha significado un montón. Mi corazón se formó de muchas maneras ahí, me hizo ser la mujer que soy hoy y le debo muchísimo a vivir en Madrid, a mis compañeros y la gente con la que viví".

NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!