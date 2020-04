Don Patricio - Y a mí qué? [2020]

Don Patricio, mami, ha vuelto. El canario termina la semana estrenando Y a mí qué?, un tema de lo más fresco que se convierte en un respiro para estos días. Una canción urbana que sigue la línea de lo que el artista nos tiene acostumbrados a regalar. "Yo tengo ese estilo que tú quieres para ti, sabes que cualquiera no lo puede hacer así. ¿Y a mí qué? Si no quiero estar aquí ¿Y a mí qué? ¿Y de qué me vale a mí?"

Protagonizado por el atardecer, la noche y las luces de una feria, el videoclip está grabado por las calles de Santo Domingo, en diciembre del año pasado, y dentro del estilo de Don Patricio, combina la modernidad del 16:9 con un efecto retro grabado en 4:3. En apenas unas horas, el video está en el número 18 de tendencias en España y lleva casi 100.000 reproducciones en YouTube.

Y a mí qué? es una canción que comparte con Innercut, y en la que ha contado con Jorge R Preciado en el video, Álvaro Alonso en la edición, Pedro Catrain y Jorge R Preciado como cámaras y con Rubén Arellano en el color. Don Patricio ha estado viajando para grabar algunos de los temas que ha estrenado y tiene por enseñarnos. Viajó hasta Cuba para grabar En otra historia y a Santo Domingo para este último trabajo.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!