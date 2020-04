Danna Paola se sincera sobre el grupo de WhatsApp de ‘Élite’

No cabe ninguna duda: Élite se ha convertido en un fenómeno internacional. La popular serie de Netflix ha viajado por todos los rincones del planeta, consiguiendo que tanto su trama como sus personajes cautiven a todo aquel el que la ha visto.

Una de las actrices que ha hecho posible esta conquista ha sido Danna Paola, quien además ha conocido el éxito en la música. La joven, quien interpreta a Lucrecia, ha charlado con LOS40 en nuestro formato de Yo Me Quedo En Casa Con LOS40 para desvelarnos algunos secretos que guarda el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros de serie. Sí, ese grupo existe.

Danna asegura que se creó en la primera temporada de la serie y que poco a poco se han ido añadiendo los nuevos personajes de las siguientes entregas. Pero, ¿qué esconde esta unión virtual entre sus personajes? Karin Herrero fue el encargado de insistirle en mojarse para compartir cuál de todos los miembros de este grupo es el más pesado, el más pasota y al que eliminaría sin dudar. Pues bien, todos estos títulos tienen nombres y apellidos.

Holi 👑

El más pesado se lo lleva Álvaro Rico (Polo), pero no en el más sentido. Al parecer Rico es conocido entre sus compañeros por sus bromas, y eso acaba pasando factura en el grupo. Pero, ¿qué hay del más pasota? Danna no lo duda: Miguel Herrán (Christian). "Desde 2018 no contesta en el grupo", asegura. Pero su compañera no le guarda ningún rencor, pues admite que La Casa de Papel ha ocupado gran parte de su tiempo.

Ahora llega el turno de la persona a la que eliminaría. Lucrecia no quiere mojarse, pero Karin consigue una respuesta. De nuevo, Miguel Herrán se lleva este título, aunque también lo comparte con Jaime Lorente. "También hace un monton que no contesta en el grupo", explica.

Pero Karin quiere ir más allá. La mexicana está pasando la cuarentena en una casa rural con amigos y, aprovechando la ocasión, nuestro locutor le ha preguntado a quiénes de todos sus compañeros de Élite se llevaría a dicha casa rural. Pero ella lo tiene bastante claro: a las chicas y a Jorge López. ¡Menuda fiesta!

Como mencionamos en líneas anteriores, Élite se ha convertido en todo un fenómeno a nivel internacional. Junto a La Casa de Papel, es una de las producciones de Netflix más exitosas, y eso es algo de lo que su público español se siente orgulloso. ¿Volveremos a ver a sus protagonistas en una próxima temporada? "Todo es muy ambiguo en este momento", señala Danna Paola, aunque asegura que "no descarta" que estrenen nuevas temporadas, ya que, "gracias a sus creadores, tienen la posibilidad de alargarla".

Sea como sea, el futuro de Danna Paola está asegurado. Y si no es en la pequeña pantalla, lo es en la música. De hecho, el confinamiento no ha frenado su productividad y asegura que pronto compartirá su próximo tema surgido en estos días de encierro. Pero eso no es todo. Ha desvelado en exclusiva para LOS40 que se ha aliado con Lola Índigo para un nuevo hit. ¿Tienes ganas de escucharlo?

