Las referentes de J Balvin nacen del Girl Power: Dua Lipa, Rosalía, Lady Gaga y otras divas que inspiran sus éxitos

Decir que J Balvin es todo un referente internacional es compartir una verdad como templo. Y no solo lo decimos nosotros, sino las certificaciones obtenidas y las cifras que ha reunido en cada uno de sus proyectos.

El colombiano comenzó a adentrarse en esto de la música en 2004, y desde entonces ha cumplido con su misiva de convertirse en todo un hito en esta historia. Al igual que algunos de sus compañeros, como Bad Bunny y Ozuna, han marcado un antes y un después para inspirar a las generaciones futuras, demostrando así que el reggaetón y el machismo no tienen por qué ir de la mano siempre.

Pero lo cierto es que detrás de algunos de estos éxitos de Balvin que tanto hemos bailado en una fiesta, se esconde un elenco de mujeres artistas que lo inspiran. J Balvin nunca lo ha escondido. Son muchas las figuras femeninas que han marcado su juventud y que, por tanto, hoy se ven reflejadas en sus proyectos. Tanto es así que podemos leerlas en muchos de sus versos.

En LOS40 hemos repasado su discografía para conocer qué nombres han sido referentes en la vida del colombiano y han conseguido que hoy el Planeta Tierra no frunza el ceño cuando escucha el nombre de J Balvin. ¡Girl Power en estado puro!

La primera que encontramos es Celia Cruz, la artista cubana conocida, entre otras cosas, por la interpretación de su tema Azúcar. Sí, la leyenda que tanto endulza nuestras fiestas. Pues el nombre de dicha leyenda podemos leerlo en el primer verso que menciona J Balvin en I Like It, el tema que comparte con Bad Bunny y Cardi B. En concreto, dice lo siguiente: "Como Celia Cruz tengo el azúcar (azúcar)". Te suena, ¿verdad? Pues no es la única diva internacional que se escuchan en estos versos. Si seguimos avanzando, el nombre de Lady Gaga aparece inesperadamente con una referencia a uno de sus mayores hits. "Pa-pa-pa-pa-razzi, like I'm Lady Gaga", canta el de Medellín. ¡Seguimos!

En octubre de 2019, nos regaló la versión más latina de The Rhythm Of The Night junto a Black Eyed Peas en RITMO, y creénos, no dejó indiferente a nadie. Pero lo que destacamos de sus versos es la mención que hace a su amiga y compañera Rosalía. "La Rosalía me dice que luzco guay", dice. Lo cierto es que la amistad entre ambos es uno de los hitos más inesperado que nos ha regalado la música. De su amistad surgió Con Altura, un tema que ha conquistado indefinidamente las listas de éxitos internacionales.

Pero Rosalía no es la única diva actual que ha conquistado e inspirado a nuestro protagonista. ¿Te suena el verso de "Tú eres mi Dua Lipa, suelta mami tú sabes que estás bien rica"? Este verso llegó al número 1 de LOS40, en concreto, a través del tema Indeciso que Balvin comparte con Lalo Ebratt y Reik. No es de extrañar que la intérprete de Don't Start Now también haya influido en los estilos y gustos del colombiano. ¡Inspira a cualquiera!

Pero el de Medellín también se ha atrevido con algunas de las parejas que han protagonizado la industria musical. En Sensualidad, la canción de Bad Bunny, suenan los versos de "Como Selena y The Weeknd, como Shakira y Piqué". Hemos de recordar que pudimos conocer el amor entre Selena y The Weeknd allá por 2017 y que, aunque actualmente hayan tomado caminos separados, muchos los recuerdan como una de las parejas más queridas. ¡Hasta el propio J Balvin!

Si hay algo de lo que todos somos conscientes de que triunfar en la industria de la música es una ardua tarea que solo algunos consiguen superar. J Balvin lo ha hecho, pero a través de su canción Industria Musical refleja el lado oscuro de este ámbito: los haters. "Criticaron a Shakira, ahora anda de gira", dicta en uno de sus versos. Curioso es que hoy podamos sustituir el nombre de su paisana por el de J Balvin y la frase aún tenga sentido. Las críticas le llueven, pero su éxito prevalece por encima de todas ellas.

BONUS TRACK: Parece que no solo las divas han inspirado al colombiano. Hasta la propia Anabelle lo ha hecho. Sí, ese personaje de terror que tanto ha protagonizado tus pesadillas. "Más mala que Anabelle, baila y todos le hacen coro", dicen sus versos en Machika. ¿Estás igual de traumatizado que Balvin?

Admitámoslo: la música de J Balvin forma parte de la vida de todos nosotros, incluso de aquellos que no consiguen dejarse gustar por los ritmos del reggaetón. Ya sea en un cumpleaños, en un programa de televisión o en la discoteca. Al menos una de las canciones de nuestro protagonista ha llamado nuestra atención durante unos minutos. Para muchos, estos minutos acabaron convirtiéndose en horas. ¿Cuál de todas sus canciones es tu favorita?

