Amarna Miller selecciona las 7 canciones para la semana

"Siento auténtico placer escuchando esas canciones que sabes que son malísimas pero no puedes dejar de bailar". A ritmo de perreo y dembow, Amarna está afrontando esta nueva etapa de su carrera artística irradiando su contagioso positivismo y mucha hiperactividad. Y es que a esta chica, (Marina, que tomó su nombre artístico del escritor Henry Miller y que es licenciada en Bellas Artes y especializada en fotografía), le cuesta mucho quedarse quieta: no para en redes sociales, la hemos visto actuando en el último capítulo de Badoo Dating Stories y ha participado como concursante en el talent show de fotografía CAM ON (Playz), donde resultó ganadora. De hecho, durante esta cuarentena está más activa que nunca, haciendo retos minimalistas con sus seguidores y trabajando como colaboradora (online, eso sí) del nuevo programa de la plataforma digital de Televisión Española Ok Playz.

Si queréis seguir de cerca los pasos de una de las influencers mejor valoradas, estad atentos a la publicación de su próximo libro, el próximo septiembre, y manteneos al día de su vida en Instagram (¿aún no la seguís?) y en su canal de Youtube, donde muestra que es una creadora de contenido con un coco muy bien amueblado, como además refleja en algunos de sus artículos. Éstas son sus siete (pegadizas) canciones para la semana para viajar al son de Amarna Miller, con el propósito de amenizar esta extraña atmósfera que nos rodea.

LAS RECOMENDACIONES DE AMARNA

Virtual Diva de Don Omar. "Porque a los clásicos hay que llevarlos siempre dentro del corazón. Es una canción que me recuerda muchísimo a mi adolescencia."

Pónteme, de Jenn Morel. "No hay muchas mujeres haciendo música urbana con ritmos tan potentes como los de Jenn. Cuando la escucho me dan ganas de bailar sin parar".

Tomate el palo, de Miss Bolivia y Leo García. "Una canción que te mete el ritmo en el cuerpo."

Y dime, por Ms Nina feat Tomasa del Real. "Dos mujeres que son un auténtico huracán cantando un himno a favor de que las mujeres se declaren sexuales, deseantes, sujetos activos. Me encanta."

Qué calor, por J Balvin & El Alfa feat Major Lazer. "De vez en cuando está bien escuchar un poco de música comercial. Sobre todo si incluye a J Balvin."

Cumbia sobre el mar (El Búho Remix) por El Búho y Quantic. "Una canción para escuchar durante los domingos mientras te bebes una copita de vino."

Amor en francia, de Quantic y Nidia Góngora. "La canción es larguísima (4 minutos y medio) pero el ritmo de la música y el tono de la letra, que van in crescendo, me hacen estar prestando atención en todo momento. Me recuerda a un viaje que hice con mi pareja a Cuba. ¡Estábamos tan enganchados que no podíamos dejar de escucharla!"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Ay, de Arema Arega. Compositora, ilustradora, diseñadora... Esta cantante etíope y cubana, es una todoterreno.

Let´s make love and listen to death from above, de CSS. Continuamos al ritmo de este estoico clásico, que tiene la capacidad de un keep on dancing perpetuo. Desde Brasil, esta banda, cuyas iniciales significan "Cansei de Ser Sexy". Alerta: temazo para brincar.

Concorde, de Franck Pourcel. Tema supersónico dedicado al avión más rápido del mundo, que estuvo en servicio desde principios de los setenta hasta 2003. Causó tanta sensación que hasta le compusieron esta melodía, que, desde luego, teletransporta. A despegar escuchándola.

How deep is your love?, de The Rapture. Es indiscutible que su álbum In The Grace of Your Love está repleto de grandes canciones. Como muestra, una de las mejores. Todo un hit.

Suavemente, de Elvis Crespo y Juacko. Una de las canciones más bailadas popularmente, necesitaba un remix a su altura. Y aquí te lo descubrimos.

Face, de Zombie Kids. Para poner patas arriba cualquier mal día, insistimos en rescatar este tema tan top que nos acompañó en el verano de 2011. Animado como el que más.

You Got The Love (New Voyager Radio Edit), de Candi Staton & The Source. Florence & The Machine hicieron su versión de este tema, que siempre será uno de nuestros favoritos, y que era el escogido para cerras los programas de Planeta Finito.

