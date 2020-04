Dani Martín cantando y perreando como Britney Spears, ¿a que no te lo esperabas?

Si tuviéramos que dar una medalla de oro a la red social por excelencia de la cuarentena, seguramente se la daríamos a TikTok porque su crecimiento ha sido enorme en estos días y rara es la celeb que no ha caído ya en la tentación de estrenarse con uno de sus característicos vídeos.

Hasta los que menos podíamos sospechar que pudieran ser usuarios potenciales de esta plataforma, han caído en sus redes. Y en esta ocasión, tenemos en mente a Dani Martín. Sí, ha tardado en sumarse a esta tendencia virtual, pero, finalmente, ha debutado en TikTok con un vídeo que no tiene desperdicio.

“Y a los 40 días se hizo TIKTOKER #millenial #imbecil me falta hacer un bizcocho o galletitas!!”, escribía junto al vídeo. Unas palabras que son, de por sí, muy significativas. Y en el vídeo podemos verle moverse al ritmo de Baby one more time… de Britney Spears mientras se convierte en drag queen, hace un poco de twerk y se mueve al ritmo de una de las canciones más pop de la historia… Eso sí, la camiseta que lleva puesta es de Sex Pistols. Que no falten los contrastes.

Como era de esperar, no han faltado las reacciones.

Arturo Valls: 😂😂😂😂

Mala Rodríguez: 😂😂😂😘😘😘

Luis Rollán: Jajajajjajajajajajsjajajajaja

Macarena García: Jajajaja

Elia Galera: 😂😂

Irene Junquera: 🙌🏼

Camilo: Soy tu fan

Este último se ha convertido en un buen amigo de Dani desde que ha colaborado en su último disco. De hecho, el madrileño no tiene más que palabras bonitas para él: “Él es un ser de luz, es especial, es único, cuando estoy con el me río todo el rato, es bueno, es justo, inventa melodías que tú quieres inventar y no inventas, tiene carisma, ángel, tiene algo que pocos tienen y es mi amigo. Ayer sacó todo lo que tenía dentro en forma de Canciones, de disco, ya podéis escucharlo en todas las plataformas digitales, te quiero @camilomusica”.

Y el amor que ha surgido entre ellos es mutuo, no hay más que ver las palabras que compartió el colombiano en los comentarios: “Dani! Eres mi hermano. Le doy tantas gracias a Dios que puedo disfrutar de tu compañía en esta vida!! Eres inspiración para mi caminar! Te amo”.

