David Otero tiene una historia increíble con las zapatillas de El canto del loco

David Otero sigue con su diario de cuarentena en Instagram. Prácticamente cada día nos da el parte de cómo ha sido su día y, en este encierro, ha llegado el día de su cumpleaños y no podía estar más emocionado y no sólo por haber llegado a los 40, una cifra muy redonda y muy especial (que nos lo digan a nosotros).

El caso es que ha sido un día muy especial para él y ha querido compartir con todos algo increíble que le ha pasado: “No penséis que lo digo para que sigáis viendo el vídeo, un clickbait… pero hoy me ha pasado una de las cosas más increíbles que me ha pasado en los últimos años, de flipar. Llevo todo el día diciendo, ‘no me puedo creer lo que me ha pasado’ y pasaba cada rato y decía ‘no puedo creer lo que me ha pasado’”.

Hay que reconocer que la historia bien se merece este hype y, por suerte, nos la ha contado. “Hace muchos años, allá por el 2008 Hard Rock hacía una exposición de cosas del pop rock español, cosas que donaban grupos, que donaban artistas y hacían una exposición”, contaba, “cuando nos pidieron algo a nosotros que en esa época estábamos en el El Canto, a mí se me ocurrió ceder para la exposición, ceder, esta palabra es muy importante para lo que voy a contar, ceder para la exposición las zapatillas de la portada del disco Zapatillas, que eran mías. Unas converse all star que las tenía trilladísimas”.

Ha explicado que las guardaba como un tesoro y que había vivido mil historias con ellas, por no hablar de que forman parte de una parte importante del pop rock español. Pero la historia continúa: “Un tiempo después en 2009, la exposición acabó, nosotros terminamos con el grupo, empezamos a hacer cada uno nuestra vida y yo pregunté dónde están las zapatillas que las quiero recuperar, que para mí son importantes… yo no soy de guardar objetos, nada, cero, no guardo fotos, no soy especialista en guardar recuerdos, discos de oro y eso los tiene mi madre. Empecé a preguntar por las zapatillas y nadie sabía nada”.

Al final no le quedó más remedio que darlas por perdidas. Le dijeron que se las habían devuelto a una persona que había trabajado con ellos con la que no acabaron muy bien. Pero el final no era ese.

“Hoy me llega un paquete a mi casa y ¿a que no sabéis qué hay en este paquete? Ha llegado a mi casa 12 años después…flipando en colores, son mis fucking zapatillas”, compartía totalmente emocionado por haberlas recuperado, “estas zapatillas tienen mil conciertos”.

Ha mostrado lo verdaderamente deterioradas que estaban y ha compartido alguna de sus anécdotas con ellas que mantienen las pruebas de los muchos autógrafos que tuvo que firmar en la etapa de grupo.

“No pueden estar más viejas y más hechas mierda, pero no puede ser más bonito el regalo que me han hecho hoy y no puedo haberlo flipado más”, terminaba diciendo mientras agradecía a la persona que se las ha devuelto que haya pensado que tenían que estar con él, “cómo es el karma, cómo es la vida de increíble, cuando menos te lo esperas te devuelve cosas”.

