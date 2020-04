Casillas relata el peor episodio que tuvo tras el infarto: “Fui un inconsciente y me desmayé”

Iker Casillas vivió uno de los momentos más difíciles de su vida el pasado 2019 cuando sufrió un un infarto de miocardio mientras entrenaba con su equipo, el Oporto. La vida del deportista dio un giro de 180 grados, tras vivir este momento.

El portero sintió una pequeña molestia mientras entrenaba y decidió acudir a los servicios médicos del club. Estos lo derivaron rápidamente al hospital, donde le realizaron un cateterismo. Tras el susto, el deportista compartió una imagen en Twitter donde aparecía en la cama del hospital anunciando a sus seguidores y seguidoras que ya se encontraba bien y que la operación había salido perfectamente. Todo un alivio para los fans.

El portero, que se ha encontrado en todo momento muy optimista, anunció el pasado febrero que se retiraba del mundo del fútbol como jugador (lo que no quiere decir que no lo vayamos a ver de otra manera).

Pues bien, casi un año después de que sufriera aquel infarto, Iker ha querido compartir con sus 16 millones de followers de Instagram su experiencia tras el infarto: “Estuve un mes con miedo a caminar, a dormir o hacer cualquier ejercicio…era imposible. Ahora no, me encuentro fuerte y mejor que antes”.

Iker también ha confesado algunos de los peores episodios que ha vivido en estos momentos de recuperación. Uno de ellos fue su primera prueba de esfuerzo: “Ahora no tengo inseguridad, pero al principio estaba más acongojado y con más nervios. Recuerdo la primera prueba en España que casi me vengo abajo, me desmayé. Era a las tres semanas y fui un insconsciente”.

El portero también ha contado en un directo con el futbolista Míchel que, por suerte, ya se encuentra perfectamente: “Volver a jugar va a ser difícil. Hace un mes y medio, justo antes de la pandemia, estuve con el doctor en la ciudad deportiva del Oporto, me vieron que estaba bien, me hicieron una prueba de esfuerzo y quedamos para repetirla en abril pero no ha podido ser por esto”.

Ahora, su objetivo está en llegar a ser algo de la Federación Española de Fútbol: “Quiero presentarme a la presidencia de la Federación, pero lo bueno es acabar con la pandemia. Es lo que importa ahora”.