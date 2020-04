Cami: “La industria está viviendo una crisis lírica”

Tiene solo 23 años, pero Cami Gallardo habla con la experiencia de una artista que lleva toda una vida pisando los escenarios. Desde que la chilena quedó finalista en La Voz de su país, su carrera no ha hecho más que consagrarse. En 2018, Cami sorprendió al mundo con Rosa, un precioso LP donde la cantante demostró que además de una gran cantante, es una gran compositora. Con unas preciosas letras, la artista nos sorprendió con canciones como No es real o Toditas tus penas

Ahora, un año y medio después, ha lanzado su segundo álbum: Monstruo. Con un sonido más potente y unas letras mucho más reivindicativas, Cami demuestra que ha venido a la industria para quedarse. ¡Y no nos extraña! Se trata de una de las artistas latinas más escuchadas del momento y ¡sin hacer reguetón! Toda una proeza en tiempos donde lo urbano se ha convertido en el nuevo pop.

Para hablar sobre su nuevo disco, Cami se ha convertido en nuestra última invitada de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. La artista nos ha abierto la cámara delantera de su móvil y nos ha recibido con toda su simpatía. Al otro lado de la pantalla ha estado nuestra querida Cris Regatero, preguntándole sobre música, confinamiento y hasta de perritos.

Cami llega cinco minutos tarde al Live, ¿la razón? El pequeño cachorrito llamado Eros que acaba de adoptar se había perdido por la casa. “No lo encontraba y estaba intentado conectarme mientras buscaba al perrito”, asegura la artista. “Es con el único con el que he tenido contacto estos días”, dice mientras muestra al pequeño perrito a la cámara. Se llama Eros porque siempre le gustaron los nombres de la mitología y durante la entrevista ha dado su primer ladrido.

Cami, al igual que el resto de personas, tiene que enfrentarse a sus propios monstruos personales estos días, aunque ella asegura que siempre está en contacto con ellos: “Siempre están ahí. La cuarentena solo hace que sea más consciente de ellos. Antes, encima del escenario o en las sesiones de composición, se alejaban. La cuarentena ha hecho que los interiorice de una manera distinta”.

Con su nuevo LP, Monstruo, Cami crece como compositora, criticando sin miedo ciertos temas de los que no estamos acostumbrados escuchar hablar en las canciones de hoy en día: “Me aprendí a conocer mejor como autora con este disco y aprendí a no tener miedo a liberar todas esas letras. La industria está viviendo una crisis lírica. Me reveló un poco contra los cánones de escritura de las canciones”.

Parte de esas letras que podemos escuchar en Monstruo están inspiradas en obras artísticas. De hecho, toda la línea visual del álbum tiene referencias al arte universal. Sin ir más lejos, la portada del álbum hace referencia a La Piedad: “Tengo un storyboard lleno de referencias artísticas. Quiero hacer un vídeo explicando toda la línea visual. Fue un viaje en el que estuve estuvimos estudiando poesía y obras artísticas”.

Además, Cami asegura que tiene una sorpresa visual preparada para cerrar la etapa de este álbum y que lanzará pronto.

Aunque Cami ha tenido que posponer toda la gira que tenía planeada para este 2020 (actuaba en Madrid y Barcelona, el 7 y el 8 de mayo respectivamente), se muestra optimista y ha aprovechado el tiempo para componer: “Esta semana montamos el estudio en mi cada para grabar las canciones que he escrito. Algo que agradezco a la cuarentena es todo lo que he podido escribir. Tenia miedo de no poder componer algo que estuviese al nivel del último disco, pero ya me he relajado”.

También se ha puesto manos a la obra con el tema que está preparando con Alba Reche: “Tengo que grabar mis voces bien porque solo las hice como maqueta”. Vamos, que pronto podremos escuchar el tema que tienen entre manos.

Cami también nos ha confesado cuál es su mayor miedo, gracias a la pregunta de una de sus seguidoras: “Yo creo que es la soledad, sentir que me quedo sola. Esa sensación de abandono”.

Pero para miedo, las preguntas que le hemos hecho en nuestro juego “¿Qué prefieres?”, donde los artistas tienen que escoger entre dos cosas:

¿Qué prefieres...? ¿Rosa (primer disco) o Monstruo (segundo disco)? “Es como elegir entre hijos. Pero hoy en día tengo que escoger Monstruo. Hoy en día me representa mejor”

¿Luis Fonsi o Pablo López? "Los quiero muchísimo a los dos. Son tremendos artistas y compositores. Pablo toca el piano como los dioses, Fonsi canta genial"

¿Fredi Leis o Antonio José? “Fredi, además de ser un compositor increíble tiene un corazón de pan. Lo admiro muchísimo. Antonio es lo mejor, siempre me río. Canta genial". ¿Instagram o Twitter? "Estoy más activa en Twitter, pero me quedo con Instagram" ¿Madrid o Santiago de Chile? "Me has puesto la ciudad que más me gusta en el mundo que es Madrid. Tiene algo mágico. Santiago que es mi ciudad, pero en un futuro quiero vivir en Madrid”

No es el único juego al que ha tenido que enfrentarse Cami en nuestro directo. También, aprovechando el título de su disco, le hemos hecho el test más mosntruoso.

TEST DE LOS MONSTRUOS El monstruo de una película que te diese miedo de pequeña: “El villano de Monstruos S. A. Randalph. Hoy en día me parece hasta bonito” Un monstruo que te gustaría tener de amigo o amiga: “Úrsula de La Sirenita”

Un monstruo (o villano o villana) que te parezca atractivx: “Hades de Hércules. Me encantaba”

Un lugar donde te esconderías si te persiguiese un monstruo: “Debajo de mi cama porque ellos vienen de ahí y no mirarían”

El artista al que salvarías si viniese un monstruo: “Yo creo que a Tini, que es mi mejor amiga”



Sin lugar a duda, Cami está llevando lo mejor posible esta cuarentena, aprovechando el tiempo para componer y criar a su perrito Eros.