Dani Martín: “El streaming de El Canto del Loco ha pegado un subidón tremendo”

Dani Martín ha sido el artista invitado de esta semana en LOS40 Global Show. El cantante ha sido entrevistado en el programa que comanda Tony Aguilar para contarnos cómo está llevando la cuarentena por la crisis del coronavirus, pero también para hablar de Lo que me dé la gana, un álbum cuyo lanzamiento se ha pospuesto dadas las circunstancias.

"El álbum se retrasa. Tenemos otras prioridades en el mundo", dice Martín en LOS40 Global Show. "Sigo siendo un artista que hace que la gente vaya a la tienda el día que sale el disco. Además hemos hecho un tesoro muy bonito. No es un disco al uso y merece la pena esperar para que la gente lo tenga y disfrute de un montón de cosas que vienen aparte de música".

Mentiras, Lo que me dé la gana y Los huesos (Ft. Jaunes) son las canciones elegidas por Dani Martín para promocionar el que considera su álbum más experimental, un álbum que además ha compartido con otros artistas de renombre. "Ha sido un disco de experimentar, de buscar mucho", explica. "Ha salido, por ejemplo, una rumba que desde que la compuse tuve en mi cabeza a Alejandro Sanz. En el álbum también hay un cabaret con Coque Malla, un hip hop…es un disco de muchos permisos y con un montón de colores".

Videoclip oficial de 'Los huesos'

Aunque su gran socio para el que va a ser su cuarto trabajo en solitario ha sido Camilo, el cantante colombiano que está triunfando en la escena musical global con éxitos como Tutu o Si me dices que sí. "Antes que él lanzara su primera canción yo ya le había conocido y enamorado artísticamente de él", asegura Dani. "Todavía no sabéis todo lo que tiene que ofrecer. Es de los tipos más geniales que me he encontrado y tenemos una canción preciosa que compusimos en Zahara de los Atunes".

“El Canto del Loco ha formado parte de la banda sonora de mucha gente”

Durante su paso por LOS40 Global Show, Dani Martin también ha hablado de El Canto del Loco. Y es que el artista asegura que con su nuevo disco ha hecho lo que ha querido, lo que le ha salido de dentro, que es lo hacían en la icónica banda. "En El Canto del Loco hacíamos lo que queríamos. Nos daba igual lo que pensaran lo demás y este disco lleva ese 'lo que me dé la gana' implícito en todo lo que hemos hecho".

Además, el artista ha contado que El Canto del Loco ha escalado posiciones en las plataformas durante el confinamiento. "Estamos en un momento de mucho rememeber. El straming de El Canto del Loco ha pegado un subidón tremendo. Al no tener cerca a los amigos es una manera de viajar a ese recuerdo con una banda sonora que ha formado parte de la vida de mucha gente".

