¿Recuerdas a Big Time Rush? Ellos tienen un mensaje para ti

Era el año 2009 cuando Nickelodeon mostró al mundo un proyecto que conquistaría a millones de adolescentes: Big Time Rush. La boyband compuesta por Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos Pena y Logan Henderson nació de la serie creada por este canal de televisión, pero poco a poco se hizo un hueco entre las más prometedoras de la industria.

No es de extrañar que Estados Unidos y parte del extranjero conociesen a la perfección quiénes eran estos cuatro chicos, pues sus hits contaban con un elemento de fácil enganche. ¿Quién sabe? Quizás eran esas coreografías hipnotizantes de las que era difícil despegarse. Sea como sea, el grupo puso punto y final a su trayectoria allá por 2014, creando desasosiego y tristeza en fans alrededor del planeta.

Pero ahora que parece que la nostalgia se ha adueñado de nuestro día a día, la banda ha decidido volver en conjunto a las redes sociales para lanzar un mensaje muy importante a sus seguidores. Todo ocurrió el pasado 20 de abril, cuando sus cuatro integrantes se unieron desde sus hogares en una videollamada protagonizada por las risas y unas palabras importantes.

A Message From Big Time Rush pic.twitter.com/3cba95mWlW — Big Time Rush (@bigtimerush) April 20, 2020

"¿Qué pasa, chicos? Ha pasado mucho tiempo desde que estamos juntos así que hemos querido aparecer en esta quedada virtual para saludaros y para desearos el bien a todos, que sigáis con salud en estos tiempos tan locos", comienza diciendo James Maslow. Su compañero Kendall es el siguiente en unirse al discurso para alentar a sus seguidores a seguir en contacto con sus allegados para asegurarse de que estén todos bien.

"Aseguraos de quedaros en casa, manteneros a salvo", añade Logan. "Estamos en esto juntos. Os queremos muchísimo. Difundid amor, difundid ese "aloha". Y, ¿quién sabe? Hay mucho que llegará al final de todo esto. Os veremos pronto", concluye Carlos Pena.

¿Nos veremos pronto? ¿Volverá Big Time Rush después del confinamiento? Eso parecen indicar sus palabras, aunque sus seguidores no han querido caer en las ilusiones de momento, al menos hasta que se animen a compartir más detalles al respecto.

Sea como sea, Big Time Rush formó parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo. Por tanto, no nos extrañaría que, al igual que Jonas Brothers (y, quién sabe si One Direction), se animasen a volver a esa etapa de giras, conciertos, lanzamientos de hits y encuentros con fans. Y tú, ¿cuántas veces lo diste todo con Boyfriend o Windows Down? De las 75 millones de visualizaciones que reúne el videoclip de este último tema, estamos seguros de que un porcentaje será tuyo.

