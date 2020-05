Lucía Etxebarria defiende a Paulina Rubio: “Canta de pena pero tiene mi simpatía”

La famosa escritora española Lucía Etxebarria ha defendido a Paulina Rubio tras el vergonzoso vídeo en el que aparecía aparentemente drogada o borracha en directo cantando algunos de sus temas más famosos y tambaleándose frente a la cámara.

"Supongo que este vídeo lo habéis visto todos", arranca Etxebarría. "Paulina Rubio presuntamente borracha y presuntamente haciéndose una raya en directo. Pues me gustaría recordaros que Paulina Rubio nunca tuvo intimidad, que fue actriz infantil desde su más tierna infancia y a nivel estratosférico. Que no ha conocido a una infancia normal ni una adolescencia normal y que ha sido sobreexigida toda su vida".

Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho ❤pic.twitter.com/GtnoHErLAP — Soy Una Gafapasta 🦔 (@SoyUnaGafapasta) April 19, 2020

La escritora ha sido tajante en sus declaraciones y hasta ha llegado a decir que "Paulina Rubio tiene todo el derecho a cogerse un pedo como todos los demás, a ser frágil y a equivocarse", aunque confiesa que no es fan de su música: "Creo que canta de pena y no soy particular fan de su música pero cuenta con toda mi simpatía, sobre todo cuando he visto el vídeo. Porque sé que la adicción es una enfermedad".

Finalmente ha terminado haciendo memoria y recordando que otros grandes artistas también han padecido series adicciones y no por ello han sido tan severamente criticados como la mexicana, especialmente cuando se trataba de hombres: "Los Rolling Stones eran heroinómanos, que Kurt Cobain también lo era, que los hermanos Gallagher eran un par de alcohólicos, que la mayor parte de los reggaetoneros están asociados con el narcotráfico en Puerto Rico".

"¿Por que le permitimos a los artistas masculinos estar claramente asociados con las drogas y no se lo permitimos a las artistas femeninas? ¿Será porque siempre hemos esperado que las mujeres sean más dulces y recatadas?", han sido sus últimas palabras.

