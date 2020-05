Violeta confiesa orgullosa el pastizal que pagó por su perra: “Pero nos hicieron descuento”

Como muchas otras influencers, Violeta Mangriñán ha aprovechado el confinamiento para responder a varias de las preguntas que le han lanzado sus seguidores.

Una de ellas era sobre el dinero que les costó Canela, la perra que comparte con Fabio. Una compra que ella misma desveló en Supervivientes y por la que fue muy criticada, ya que aseguró que "con unos padres así, cómo no va a ser de raza".

Esas afirmaciones hicieron saltar a los defensores de los animales que señalaron que no hace falta que sean de raza para que se conviertan en tus mejores amigos.

Pero Violeta ha vuelto a indignar a los amantes de los animales con su nuevo vídeo de Mtmad en el que le preguntan cuánto les costó Canela.

"A lo mejor no debería contestar a esta pregunta pero me lo preguntáis bastante... ", empezó diciendo la ex tronista, "no sé cómo rondarán los precios por aquí, por España, porque yo a Canela la compré en Italia. Nos costó 4.000 euros", desvela.

Y añade: "Pero tengo que decir que nos hicieron descuento, así que no me quiero ni imaginar cúanto costará sin descuento".

Muchos espectadores comentaron la tristeza de que este tipo de gente televisiva con tantos seguidores enriquezcan a los criaderos que explotan a animales, en vez de apostar por adoptar a perros sin familia.

