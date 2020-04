El destrozo facial de Fiama (‘La isla de las tentaciones’) con un succionador de granos

Fiama ha dado un susto a sus seguidores al mostrar varias fotos de cómo le ha estropeado el rostro un "succionador de granos" que tenía que promocionar.

“Es alucinante, parece que me han dado una paliza. Soy una imbécil. Pillé uno que no es el que utilizo normalmente y empecé a succionar. Pensaba que me estaba quitando todas las impurezas genial y parece que me han dado una paliza" relató la ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

Quiso mostrarlo sin filtros para que la gente viera bien el resultado: "Fatal porque se me va a empezar a quedar cada vez más morado (...) da un mal rollo...”, añadió.

Fiama sufre un accidente y termina con la cara destrozada https://t.co/NBUWEmcm4M pic.twitter.com/MXeBx3A3M9 — gatita (@GATITAROSA12) April 21, 2020

Por lo que informó de que estaría un tiempo desaparecida de las redes hasta que se le pasara el efecto: “No me está doliendo, gracias a Dios. Voy a estar un poquito desaparecida ya que mi cara es un cuadro”.

Algo que no soportó demasiado y al poco rato volvió a subir una imagen suya casi sin rastro de lo ocurrido gracias al maquillaje.

