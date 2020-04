Shira Hass de ‘Unorthodox”: Superó un cáncer infantil y logró trabajar en Hollywood

Una de las series más vistas estos días en Netflix es Unorthodox, cuatro capítulos basados en la autobiografía de Deborah Feldman, una mujer que huyó de una comunidad judía ultraortodoxa y tuvo que aprender a vivir en el mundo exterior.

En la película vemos como Esty Shapiro, una joven de 19 años, crece dentro de esa comunidad Satmar y tiene un matrimonio concertado con Yakov que no termina de cuajar. Tampoco acaba de aceptar las restrictivas normas a las que está sometida en Williamsburg (Nueva York), donde vie. Tras saber que está embarazada huye a Berlín donde reside su madre homosexual que huyó años atrás dejándola a ella con su abuela.

Poco a poco va descubriendo un mundo nuevo para ella y una vocación por la música que cambiará su vida. Este retrato de las comunidades judías jasídicas parece que ha enganchado a mucha gente que, por lo general, no conocía bien la existencia de este tipo de realidades paralelas al mundo hiper conectado en el que vivimos la mayoría.

En la comunidad que refleja esta serie, la mujer no tiene mucho papel más allá del de cuidar de su casa, su marido y procrear una descendencia muy valorada. No puede estudiar, ni trabajar, tiene que raparse el pelo y no puede tener conexión con las nuevas tecnologías o el mundo exterior. Y, la música, es solo cosa de hombres.

Otro de los atractivos de la serie es su protagonista a la que da vida Shira Haas, una conocida actriz israelí que ha visto acrecentada su popularidad estos días. De ahí que hayamos querido conocerla un poco mejor.

#Nació el 11 de mayo de 1995 en Tel Aviv (Israel), por lo que está a punto de cumplir 25 años.

#Con tan sólo tres años le fue diagnosticado un cáncer de riñón que superó tras dos años de tratamiento.

#Sus abuelos sobrevivieron a Auswitz. De hecho, esta misma semana que se celebraba el Día del Recuerdo del Holocausto. “Mi abuela, el amor de mi vida y un sobreviviente del Holocausto de 86 años está en cuarentena, sin ningún miembro de la familia. Hoy hicimos una llamada de zoom juntos porque, incluso, en los tiempos de Corona y especialmente en este día, nunca la dejaremos sola. Nunca olvides. Siempre recuerda”, escribía dejando claro lo mucho que está marcada su familia por esa tragedia.

#En la película transmite la idea de chica frágil y desvalida y, en parte, se debe a su estatura de 1,52 metros.

#Es una actriz muy respetada y valorada en su país. Pese a que todavía no ha cumplido los 25 ya cuenta en su haber con 19 producciones que le han valido algún que otro premio importante en su país.

#También ha trabajado en Hollywood. En 2015, por ejemplo, trabajó en Un cuento de amor y oscuridad, el debut como directora de Natalie Portman. También trabajó con Jessica Chastain en Un refugio inesperado.

#Tiene pendiente de estreno Asia, una película israelí que iba a visionarse en el Festival de cine de Tribeca que, finalmente fue cancelado. Da vida a una skater con diversidad funcional.

#Dos meses antes del rodaje de Unorthodox fue a Berlín para preparar su papel y, entre otras cosas, adaptarse al idioma.

#Sus seguidores en Instagram se ha disparadoy han crecido en más de un 80%. Ahora ronda los 250.000.

