Drew Barrymore se vio superada por la cuarentena y sus dos hijos: “Estaba paralizada”

Drew Barrymore es una de las múltiples estrellas que durante estos días han tenido que hacer frente al cuidado de sus hijos pequeños. Profesora, madre y psicóloga: la multitarea que la actriz está teniendo que desempeñar para cuidar de Olive, que tiene siete años, y Frankie, con cinco, es descomunal a la par que frustrante.

"Cuando empezó el colegio todo se fue por la ventana. Todos los días lloraba. Era como todas las iglesias del Estado metidas en una. Nunca imaginé que tuviera que ser la profesora, la madre e imponer disciplina. Cuando pensé que los profesores tienen hijos... ¿Cómo lo hacen?", dijo Barrymore en el programa Today Show.

También contó cómo vivió los primeros días de cuarentena: "Estaba paralizada. No quería abrir los medios. Abrí un blog. Quería escribir", confesó la actriz. "No sabía cómo actuar o reaccionar. Me daba miedo. Sabía que escribir era una buena forma de comunicar, mejor que estar en las redes sociales".

A pesar de la dureza de sus declaraciones, la actriz parece estar bastante tranquila y con una mentalidad positiva, algo que reseñó la propia presentadora.

"La felicidad es una palabra por la que luchas todos los días y el triunfo es conseguir una de esas victorias. Es algo muy disciplinario. Es reacción, energía, la forma en la que tratas a las personas con dignidad. Yo dirijo un ejército de optimismo y busco reclutas. No es algo rollo hippie, sino que es esto es hacia donde quiero dirigir mi brújula en la vida", explicó Barrymore.

Un ejemplo de superación que, a pesar de la frustración, no se ha visto desbordada durante la crisis del COVID-19. ¡Esperemos que siga así!