¿Por qué Maggie Civantos y Najwa Nimri se han dejado de seguir en redes?

Los seguidores de 'Vis a vis' están tan alerta como sus encarceladas favoritas y no dejan pasar ni una, por eso, han detectado que Maggie Civantos y Najwa Nimri ya no se siguen en redes, como apunta Vertele.

Ahora que ambas actrices están de total actualidad por haber estrenado la quinta y última temporada de la ficción en FOX, sus fans se han extrañado por este comportamiento.

Solo hace unos meses compartían imágenes juntas, pero es verdad que en esta última semana de fuerte promoción de 'El oasis' lejos de subir fotos de las dos, parecen ignorarse la una a la otra.

Algo que toma especial relevancia después de las declaraciones de Maggie a El Confidencial cuando explica que en una de las secuencias a Najwa se le ocurrió que Zulema diera un guantazo a Macarena: "Yo le dije que no lo veía. Tú haz lo que quieras, lo que sientas hacer, pero yo no veo que nos tengamos que pegar. Yo no voy a levantar la mano'. Y entonces ella decide pegarme un guantazo y Macarena se queda con cara de 'bueno, pues ya está, esto es lo que hay".

Y confesó que habían tenido encontronazos en más ocasiones: "Najwa y yo hemos tenido ese tipo de discusiones hasta cosas más tontas que ni siquiera nos dábamos cuenta".

A LOS40.com Maggie también nos contó qué era lo mejor y lo peor de trabajar con su compañera, y puede que todo ello haya acabado desgastando su relación, y se hayan tomado un tiempo.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!