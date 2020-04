Genesis comparte sus conciertos históricos en Youtube

No son los primeros en llevar a cabo esta iniciativa. Siguiendo con la estela de Metallica, Pink Floyd o Radiohead, Genesis ha decidido estrenar en directo en Youtube algunos de los conciertos más míticos de su carrera.

Se suman, pues, a la tendencia, con este nuevo material audiovisual llamado Genesis Film Fstival 2020, con el que van a ofrecer acceso gratuito a un concierto histórico diferente hasta el 16 de mayo.

El primero de ellos ha sido 'Three sides live', un concierto que data de 1982 y ya está disponible en su canal. Este show mezcla imágenes grabadas durante la gira del grupo británico presentando su undécimo disco, Acabab. Además de las imágenes de las actuaciones, vienen acompañadas por material inédito y de archivo de los backstages.

Todos los sábados a partir de las 21:00, hora española, podremos disfrutar de un nuevo concierto de Genesis, disponible para ver en el canal oficial de YouTube de la banda durante siete días. Las próximas entregas, ya anunciadas, serán 'The Mama Tour' (1984), 'Live at Wembley' (1987), 'The way we walk' (1992) y 'When in Rome' (2007).

Genesis - 'Three Sides Live'

Una reunión a final de año

Después de años de especulaciones por parte de sus fans, tan solo hace un mes, Genesis anunció una gira de reunión. Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks anunciaron que celebrarían varios conciertos en Reino Unido durante los meses de noviembre y diciembre.

La banda de rock inglesa ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde que lanzó su debut From Genesis to Revelation en 1969. Su último álbum de estudio vio la luz en 1997, y, desde la gira de celebración de su 40º aniversario, en 2007, no han vuelto a actuar juntos.

Por ahora sigue en pie esta reunión de los músicos, pero está por ver si estos conciertos podrán celebrarse y en qué condiciones. Todo supeditado a la evolución de la pandemia del coronavirus.