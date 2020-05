¿Rolling Stones o Beatles? Vuelve el eterno debate sobre qué grupo es mejor

Los Beatles y los Rolling Stones hoy en día siguen siendo dos grandes grupos y han influido enormemente en el mundo de la música pop y rock de la actualidad. La histórica disputa, real o mediática, entre su liderazgo en la música lleva ya existiendo durante medio siglo, y ahora se abre un nuevo capítulo que trae de cabeza a los fans de ambas bandas.

Ha sido Paul McCartney, ex integrante de la banda británica, el que ha vuelto a abrir la caja de los truenos. En una entrevista radiofónica, el artista ha sido así de tajante: "Los Beatles fueron mejores". Así se ha justificado: "Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos siempre que salen de gira porque son sencillamente una banda genial", ha reconocido, antes de argumentar que la banda liderada por Mick Jagger beben del blues, y que todo lo que hacen se basa en ese género, mientras que el cuarteto de Liverpool, según él, tenían más influencias.

Paul lo tiene claro, según él, los Beatles eran más versátiles como grupo, con una faceta vocal con más opciones. "Keith Richards me lo dijo una vez. 'Eres un hombre afortunado, tienes cuatro cantantes en tu banda. Nosotros tenemos uno'", reveló McCartney durante la entrevista, refiriéndose al resto de los componentes de la banda, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Para seguir justificando que los de Liverpool eran mejores, el compositor sostiene que los Stones copiaban todos los movimientos que ellos iniciaban. "Fuimos a América del Norte con gran éxito y, bueno, entonces los Rolling Stones fueron a América del Norte. Hicimos 'Sgt Pepper' y ellos hicieron una especie de disco psicodélico", continúa, refiriéndose al álbum ‘Their Satanic Majesties Request' de 1967.

Mick Jagger y Paul McCartney, caminando juntos hacia una escucha musical en 1967. / Getty images

¿Rivalidad real o mediática?

Se han escrito ríos de tinta en relación a la supuesta enemistad entre los dos grandes grupos. En uno de los libros más esclarecedores al respecto, Los Beatles vs. los Rolling Stones, John MacMillian habla de este asunto como "la rivalidad más grande de la historia del rock".

En este sentido, el autor asegura que en un momento de su carrera la relación entre ellos era estrecho, incluso los de Liverpool los ayudaron en varias ocasiones, y hasta les regalaron una canción: I wanna be your man. Además, ambas formaciones se ponían de acuerdo para no coincidir en sus lanzamientos discográficos y así tener más éxito por separado.

Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, en una fiesta con Ringo Starr, batería de los Beatles, en 1985. / Dave Benett/Getty Images

Una de las razones de enfrentar a los dos grupos, por parte principalmente de la prensa, fue el sensacionalismo, pues con esas noticias las ventas de ambos subían como la espuma. Los miembros de los grupos, sin embargo, siempre negaban la enemistad en las entrevistas de los periodistas.

La competición sobre quién es mejor siempre los ha acompañado. En 2015 fue Keith Richards el que volvió a encender la mecha al reconocer que el disco 'Sgt. Pepper's' de los Beatles era una basura. “Hay gente que piensa que ese disco es genial, pero yo creo que es un revoltijo de basura, casi como nuestro ‘The Satanic Majesties’. Oh, si tu puedes hacer un montón de mierda, también nosotros”, comentó en unas declaraciones. Con sus luces y sus sombras, ambos grupos siempre brillarán en el podio de la historia del rock, aunque la pelea por el trono del será una lucha eterna.

