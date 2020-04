Dua Lipa sale a comprar con un look muy ‘antes muerta que sencilla’

Admítelo. En estos días de confinamiento, son cuatro las prendas de ropa que vas alternando durante los días. Tranquilo/a, no eres el/la único/a. A no ser que tu nombre sea Dua Lipa. Entonces ya no vas a lucir tu conjunto de chándal mas común.

Si eres Dua Lipa te aseguras de cuidar una imagen y de seguir sacando de tu armario esos modelitos de infarto. Porque ella, antes muerta que sencilla.

La cantante ha compartido una imagen de su look para ir al supermercado a comprar, literalmente, "pastillas para el lavavajillas" y, creénos, ya nos gustaría tener su estilazo. Aunque hay algo que Dua y nosotros podemos tener en común, y es el uso de la mascarilla (y con suerte).

Ver esta publicación en Instagram off to buy dishwasher tablets brb Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 20 Abr, 2020 a las 10:02 PDT

La intérprete de Don't Start Now nos enseña un top negro con flores blancas al que le acompañan unos vaqueros también negros. Vamos, el típico que no llevaríamos en una cuarentena. No por cuestión de imagen, sino por la escasa imaginación que vaga por nuestras mentes en estos días. No nos saques del chándal o los leggins porque no conocemos mundo más lejano.

Claro que aunque Dua nos tenga acostumbrados a sus modelitos, este tampoco ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Ellos se han encargado de inundar su publicación con corazones y emojis con piropos de todo tipo. "Cuídate ahí fuera", le deseaba otro. Sea como sea, la británica sigue conquistándonos, no solo con su música, sino también con su estilazo.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!