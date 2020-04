Edurne: “Escuchando los temas, nos llevaba a un aire más latino”

Si la vida hubiera seguido como la conocíamos antes de la pandemia, seguramente, ya podríamos tener entre manos el disco de Edurne. Pero el coronavirus ha cambiado muchas cosas y ese trabajo que tenía tantas ganas de presentarnos, se ha ido retrasando. Catarsis, que es así como se llama, cada vez está más cerca y su protagonista disfruta de cada pincelada que nos va desvelando de él.

“Con la que estamos pasando, encerrados en casa, quería por lo menos haceros partícipes de cómo será Catarsis por dentro. Un álbum en el que llevo metida más de un año y medio y que significa muchísimo para mí. “, compartía en marzo cuando ya tenía el disco terminado.

“Se podrá reservar online (en todas las tiendas habituales) esta edición física, firmada y limitada (!!) que será un digipack de tres cuerpos y con doce postales con fotografías diferentes. ❤️ ¡Estoy tan feliz con el resultado! ❤️. Evidentemente las firmas, por ahora, no sabemos cuándo se podrán hacer, porque la salud es lo primero. Pero se harán 100% seguro porque no me quedo con las ganas de agradeceros a cada uno, en persona, todo el apoyo que me estáis dando”, añadía hace ya más de un mes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 14 Mar, 2020 a las 4:58 PDT

Lo último que ha querido compartir con todos es el trabajo de diseño que hay detrás del concepto de este regreso a la música. “Catarsis para mí es mi disco más especial y más personal. Realmente he sentido esa catarsis haciéndolo y es la primera vez que he podido estar involucrada 100% en mi proyecto”, aseguraba. Y esa dedicación ha hecho que esté encima de cada detalle.

“He querido cuidar y mimar cada detalle, por eso, para mí, era muy importante también el concepto estético. Tuvimos una primera reunión, todo el equipo, para definir un poco cómo iba a ser, hacia dónde queríamos llevarlo y llegamos a la conclusión de que, escuchando los temas, nos llevaba a un aire más latino, con plantas y así decidimos hacer las fotos de exterior, porque todo lo que había hecho anteriormente era de estudio y quería, realmente, que se notara y se reflejara ese cambio”, añadía sobre el diseño de este nuevo disco.

Es consciente de que la imagen y el concepto decidido lo va a condicionar todo, “la portada, las fotos, la gira, todo tenía que tener una relación y todo un concepto”. Y para conseguirlo recurrieron a Rubén que “es maravilloso porque le ha puesto un mimo y un cariño a todo el diseño del disco que vais a alucinar porque, además, ha sido un trabajo a mano”.

Y ha sido el mismo Rubén el que ha explicado todo ese trabajo de diseño al detalle, basado en el concepto de collage y postales “para darle protagonismo a cada canción”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 20 Abr, 2020 a las 12:30 PDT

NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!