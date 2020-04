Manuel Carrasco comparte su playlist más personal con LOS40

"De su celda ya no sale el recluso 19, Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve"... canta Manuel Carrasco en los primeros versos de Prisión Esperanza. El maldito confinamiento, la enfermedad, enfrentarse a la ansiedad y los miedos... pero también resurgir, hacer frente a la adversidad para salir reforzado y siempre, siempre esperanza. Es lo que encierra esta recién estrenada composición del artista onubense.

Prisión Esperanza es una canción que aborda las luces y las sombras y que nace en pleno encierro en una de tantas madrugadas sin poder dormir. Nos lo confesaba Manuel Carrasco en esta entrevista a LOS40. El músico nos abre las puertas de su casa y durante nuestra charla con él, descubrimos que la música es uno de los pocos bálsamos que nos quedan para aguantar... por eso le preguntamos por sus canciones más especiales.

¿Cuál es la música de su vida? ¿Su banda sonora más personal? En esta playlist, Carrasco comparte las canciones más importantes de su vida.

Una canción que te hubiese gustado escribir

"Hay muchísimas, muchísimas. Te diría una canción de hace muchos años pero que nunca pasa de moda y es de uno de los grandes cantautores: Ojalá de Silvio Rodríguez. Este autor para mí es uno de los más grandes en nuestro idioma", nos cuenta Manuel Carrasco.

Una canción que te recuerde de dónde eres

Las raíces, la familia, durante nuestra charla con Manuel, Dani Moreno le pregunta por una canción que le lleva a su punto de partida, esa composición especial que le recuerda de dónde viene y el artista no lo duda: "Sí te diría el género el género:. el carnaval. Es la música que yo he mamado de pequeñito, es la música que sonaba en las ventanas de mi barrio, por decirte una: Cada mañana temprano, que se convirtió en himno y habla de las costumbres del marinero. Esa canción me transporta a Isla Cristina".

Una canción que te recuerde al día de tu boda

Lo primero que hace Manuel nada más escuchar este enunciado es reírse... y es totalmente comprensible porque el día de su boda tuvo que ser uno de los más felices de su vida. Carrasco nos habla de una canción del canadiense Bryan Adams y la tararea un poco ("no la voy a pronunciar porque me sale fatal", dice entre risas), pero seguro que estaba hablando de una de estas dos: Everything I do o bien Have You Ever Really Loved A Woman?. Manuel también tiene en su recuerdo Vincent de James Blake, una poderosísima balada a piano que nos pone el vello de punta.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA!