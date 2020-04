Juan Magán nos cuenta cómo nació su mítico grito de “¡electrolatinooo!”

Juan Magán lleva una década en nuestras vidas regalándonos temazos como Te Voy a Esperar, Ella No Sigue Modas, Bailando por ahí o Déjate llevar. El productor y cantante catalán ha puesto ritmo a nuestras mejores noches de fiesta, convirtiéndose por méritos propios en el rey del electrolatino.

Ahora, Juan acaba de lanzar nuevo tema junto a Belinda: Madrid X Marbella. Se trata de la cuarta colaboración que lanzan. Y es que la unión de sus nombres es sinónimo de éxito. Tras los pelotazos que fueron Te voy a esperar y Si no te quisiera, no nos extraña que hayan querido repetir fórmula.

Juan se ha convertido en el último invitado de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 para charlar con nosotros sobre este último tema, sus próximas canciones y sus días en confinamiento. Y sí, puedes revivir toda la entrevista aquí.

Pero no solo eso, durante el Live de Instagram, Juan nos ha contado cómo surgió su mítico grito de “¡Electrolatinooo!” y cómo acabó convirtiéndose en un su propio sello. ¡Y tiene que ver con una anécdota con Don Omar!

“Yo escuchaba a los artistas de Latinoamérica nombrando sus compañías y productores en las canciones”, comienza relatando Juan. “Yo, como me hacía las canciones, me las componía, las producía y las cantaba, no tenía a nadie que nombrar”, continúa diciendo. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de poner su propio sello: “Intenté hacer marca con ‘electrolatino’, que era lo que yo hacía. Un día lo grabé de coña en una canción y se lo pasé a Don Omar. Me devolvió la demo gritándolo aún más alto”, termina contando Magán.

Sin lugar a duda, este grito se ha convertido en el símbolo de toda una generación, que recuerda cantarlo con todas sus ganas en las mejores noches de su juventud.

