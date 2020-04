Estas imágenes demuestran que los animales están conquistando las ciudades

Los seres humanos hemos estado acostumbrados a invadir el espacio que les correspondía a los animales durante siglos. Es evidente que con el paso de los años cada vez hay más ciudades, menos bosques y menos espacios naturales. Pero los animales sólo han necesitado unos días de confinamiento para recordarnos que nosotros somos los que estamos en un lugar que tal vez no nos corresponde.

Una gran parte de los seres humanos que habitan el planeta estamos en casa sin poder salir, y claro, los animales no han desaprovechado la oportunidad de recuperar ese espacio perdido y campar a sus anchas. Sin ir más lejos, en España estamos viviendo momentos únicos, hemos podido ver a jabalíes por las calles de Madrid, como si estuvieran en la montaña, caballos salvajes por las pistas de esquí de Sierra Nevada, cabras por las calles de Albacete, un oso en un pueblo de Asturias o un ciervo dándose un baño en Huelva.

Es verdad que de estos comportamientos ya estamos avisados, solo hay que ser un usuario que controle un poco del mundo Youtube para saber que a los animales les encanta hacer lo que ellos quieren. Solo necesitan un poquito de intimidad y tranquilidad para dejarnos noticias tan locas como la que nos ha llegado a Anda Ya.

Chinchilla (Albacete)

Las cabras bajan a las calles vacías. Tó el pueblo para ellas 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/d3K3yTyef9 — Tarabilla (@Tarabilla02) March 19, 2020

Al parecer no solo han ocupado nuestro sitio en la ciudad sino que también están disfrutando de nuestros hobbies, y si no que se lo digan a Susanta Nanda, este tuitero, enamorado del mundo animal y sus comportamientos, que nos ha sorprendió a todos con un vídeo de un mono volando perfectamente una cometa, y si no os lo creéis solo tenéis que ver el vídeo. Nosotros llevamos horas reproduciéndolo y seguimos alucinando.

Evolution happening fast due to lockdown😂



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 16, 2020

Estos no son los únicos, que hemos encontrado, hay por todas partes. En Venecia, las medusas y los delfines han disfrutado de los canales de la ciudad como nunca hubiéramos imaginado, en Australia los canguros, y también algunos pingüinos, recorren los pueblos como si fueran suyos.

Estamos seguros que estas no serán las únicas noticias locas que nos dejen nuestros queridos amigos del mundo animal, así que estaremos muy atentos a sus próximos pasos.