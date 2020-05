Hay dos tipos de personas: aquellas que admiran a sus padres y quieren ser como ellos y esas otras que, ya sea por recelo o una educación fracasada, deciden distanciarse todo lo posible de su modelo de progenitor.

Ese segundo caso es el que podemos asociar a Jahkor (Ashton Anders), el protagonista de Todo el día y una noche, el nuevo thriller criminal de Netflix sobre un joven que repudia la actitud de su padre, JD (Jeffrey Wright), un gángster de poca monta y violento que ha acabado en la cárcel.

Sin embargo, la acuciante necesidad para subsistir y la imposiiblidad de mantener una vida normal debido al sistema en el que vive le llevan a adentrarse en el mundo de los bajos fondos y el crimen. Poco a poco va pareciéndose a su padre, hasta que acaba encerrado junto a él en prisión.

Este primer tráiler de Todo el día y una noche nos recuerda notablemente a The Wire, la brillante serie criminal de HBO sobre un grupo de traficantes de droga de los suburbios de Baltimore. Con una estética y una banda sonora similar a la joya de David Simon, All Day and A Night nos muestra el drama familiar de quien trata de huir a toda costa de su trágico destino.

La película, con un reparto íntegramente de color, está escrita y dirigida por el co-guionista de Black Panther, Joe Robert Cole. Protagonizan Ashton Anders, a quien vimos en la oscarizada Moonlight, y Jeffrey Wright, popular secundario de cine que encarna a Bernard en Westworld y que será el agente Gordon de la nueva The Batman junto a Robert Pattinson.

Precisamente ese cambio radical de Wright es el que más nos ha llamado la atención: rastas, actitud violenta, perilla frondosa y pistola en mano, cien por cien 'gangsta'. Algo que dista mucho de los papeles secundarios a los que nos tiene habituados.

Todo el día y una noche llegará a Netflix en Estados Unidos el 1 de mayo, y aún no hay fecha de confirmación para su estreno en España.