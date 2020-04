El día que Pablo Motos perdió el control de ‘El Hormiguero’: “No les conseguiste dominar”

La nostalgia invadió este martes el plató de El Hormiguero. Y es que Jorge Salvador, productor ejecutivo del programa, volvió anoche con su sección para repasar algunos de los mejores momentos de la historia del que es uno de los formatos más populares de la televisión.

En esta ocasión, Jorge Salvador viajó hasta marzo de 2012 para recordar la visita de LMFAO, el grupo estadounidense que se ganó el favor de las masas con canciones como Party Rock y I'm sexy and I Know it. Ya sabemos que El Hormiguero es visita obligatoria para todos los famosos extranjeros que visitan España y el dúo que componen Redfoo y Sky Blu se pasó por el programa de Antena 3 aprovechando su estancia en Madrid para hablar de los éxitos de su carrera.

"Uno de los días más divertidos y locos fue cuando vino LMFAO", afirmó Jose Salvador. "A mí me gusta mucho, porque Pablo Motos es un tío al que le gusta tener el programa perfecto, tener todo controlado, pero yo disfruto cuando todo se descontrola y te veo fuera de lugar. Eso es maravilloso".

"El día que vino LMFAO se te fue el programa. No les conseguiste dominar. Les despediste y no había manera de que se fueran. Ver cómo sufriste porque ellos no te hacían caso fue maravilloso", señaló, compartiendo con toda la audiencia el momento del que hablaba.

Efectivamente, LMFAO actúo al final del programa y a continuación Motos les despidió entre aplausos, pero ellos no le hicieron caso y se pusieron a bailar la icónica sintonía de El Hormiguero. El presentador, visiblemente nervioso, les volvió a dar las gracias, pero ellos seguían a lo suyo, así que tuvo que cortar la música.

Si quieres ver el momento en vídeo…¡dale al play!