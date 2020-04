Tom Hardy revela el título oficial de ‘Venom 2’ y su fecha de estreno

Tom Hardy nos acaba de revelar a través de su cuenta de Instagram el título de Venom 2. Y no podía ser mejor: Let there be carnage. En español sería algo así como "Habrá una carnicería", aunque realmente a lo que hace referencia es a Carnage, el villano que se enfrentará a Venom en la secuela.

Hardy repetirá en el papel de Eddie Brock y Woody Harrelson será Cletus Kasady, Carnage, el malvado y desquiciado asesino que ya anticipó la primer entrega de Venom.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Hardy (@tomhardy) el 21 Abr, 2020 a las 2:57 PDT

Por si no lo recordáis os ponemos en antecedentes: al final de Venom, Eddie Brock viajaba la prisión de máxima seguridad de San Quintin. Allí estaba recluido Cletus, en una celda custodiada.

Tom Hardy y Woody Harrelson bordaron esa inquietante y brevísima secuencia post-créditos en la que el actor de True Detective y Zombieland, una especie de Hannibal Lecter en formato redneck, prácticamente anunció, sin nosotros saberlo, el título de la secuela: "Cuando salga de aquí, y te aseguro que lo haré, habrá una carnicería".

En los nuevos detalles de la película compartidos por Hardy también se confirma la nueva fecha de estreno de Venom 2. Tras la crisis del coronavirus Sony Pictures decidió cambiarla del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021, para ahorrarse posibles cancelaciones posteriores y asegurarse un buen pico en taquilla.

Además de Hardy y Harrelson, Venom 2 contará de nuevo con Michelle Williams en el papel de Anne Weying, con Reid Scott como Dan Lewis y con Naomie Harris como Shreik. Se unen al nuevo cast, aún en papeles desconocidos, Stephen Graham (Boardwalk Empire) y Sean Delaney (Killing Eve). Todo estará orquestado por el actor Andy Serkis, que esta vez se sienta en la silla del director.