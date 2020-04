Netflix saca su propia ‘Isla de las tentaciones’ y ya es lo más visto de la plataforma

Parece que fue ayer cuando todos salíamos a la calle al grito de "¡Estefaníaaaa!". Pero no, ahora ni se emite La isla de las tentaciones ni podemos respirar aire fresco. El coronavirus nos tiene a todos confinados en casa y Telecinco todavía no ha confirmado que vaya haber una segunda temporada del reality de las hogueras. Pero no te preocupes, porque para eso está Netflix, para solucionar nuestros problemas.

De momento, el gigante del streaming no puede destruir el COVID-19. Sin embargo, la plataforma sabe cuál es el contenido que nos gusta y ha incorporado recientemente a su catálogo un reality que tiene muchas cosas en común con La isla de las tentaciones.

Y es que en Netflix no todo son series, películas y documentales, también hay programas de entretenimiento y Jugando con fuego está llamando especialmente la atención de muchos que están suscritos al gigante del streaming.

Diez atractivos solteros y solteras procedentes de todo el mundo se reúnen en un paraíso tropical para pasar el verano más exótico y erótico de sus vidas... pero hay trampa. Si quieren ganar el gran premio de 100.000 dólares, estos jóvenes con fobia al compromiso y amantes de los rollos de una noche tendrán que renunciar al sexo durante todo ese retiro. Ni besos ni manoseos, y nada de darse placer a sí mismos. Con cada desliz, la cifra del premio se irá reduciendo. ¿Serán capaces estos solteros empedernidos de establecer relaciones emocionales más profundas en esta casta zona de lujo? ¿O será imposible no quemarse jugando con fuego?.

Esta es la explosiva premisa de la que parte Jugando con fuego, una que ya ha conquistado a muchos de los usuarios de la plataforma. La prueba de ello es que el reality encabeza desde hace días la clasificación de lo más visto de Netflix en España. ¿Se convertirá en un fenómeno de masas como La isla de las tentaciones?