El lado más romántico de Miguel Herrán: “Es muy difícil sin ella”

Miguel Herrán y Sandra Escacena llevan varios meses enamorados. La pareja publicaba su primera imagen juntos el verano pasado, y aunque no hayan vuelto a gritar su amor a los cuatro vientos -o por redes sociales-, parece que entre ellos hay amor del bueno. Aun así, estos días de confinamiento les ha prohibido pasar tiempo juntos, y parece que el actor no lo está pasando tan bien como le gustaría.

"Es muy difícil sin ella", publicaba en su Instagram junto a un selfie de los dos. Una imagen que seguidamente se llenó de comentarios y de me gustas dándole ánimos al artista y recordándoles la bonita pareja que hacen. María Pedraza, Paula Echevarría, Alberto Velasco y algunos de sus compañeros no dudaron en comentar a la pareja. La actriz, por su parte, le contestó con un bonito: "Te echo de menos amor". Y es que estar lejos de tu pareja en un momento así no tiene que ser fácil.

Ver esta publicación en Instagram Es muy difícil sin ella❤️ Una publicación compartida de Miguel Herrán (@miguel.g.herran) el 17 Abr, 2020 a las 5:34 PDT

La casa de papel ha hecho que el actor sea uno de los más aclamados de la actualidad, llegando a decenas de países y acumulando 13 millones de seguidores en sus redes sociales. Junto a Úrsula Corberó hacen una de las parejas ficcionales más famosas de la televisión, y sus fans no tardaron en hacer referencia a la serie en su publicación.