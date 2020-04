Backstreet Boys celebra 27 años de música con esta nostálgica foto

Carpetas forradas, camisetas con sus caras y millones de fans esperando para verles en concierto. Las redes sociales, los móviles con internet y Spotify todavía no existían, pero el fenómeno fan estaba más entregado que nunca cuando los Backstreet Boys enamoraron a todo el mundo con sus canciones. Y no hacía falta más.



Hace 27 años que el grupo comenzó a formarse y el grupo ha querido rememorarlo con una de sus primeras fotos junto a un emotivo mensaje: "Hoy se cumplen 27 años de los Backstreet Boys. El 20 de abril de 1993 todos éramos muy jóvenes y estábamos juntos por primera vez como grupo. Aún no os conocíamos. Cada uno de vosotros no fue más que un sueño para nosotros. Esperábamos que escuchaseis nuestra música. Entonces vinisteis... ¿una docena... cien... miles... millones?", escribían en su cuenta de Instagram. Y es que el grupo cumplió su sueño hace casi tres décadas.

"Decir que soñamos con esto sería quedarse corto. Sabemos que estamos aquí por vosotros. Erais nuestro pequeño sueño y ahora sois toda nuestra realidad. Estamos agradecidos por lo que cada uno de vosotros nos ha dado y por lo que viene. Mientras haya música...", concluían. Una publicación que acumula más de 300.000 me gustas y 13.000 comentarios de agradecimiento y felicitaciones.



Backstreet Boys ha marcado, indudablemente, un antes y un después en la historia de la música. Estos cinco chicos forman una de las bandas más importantes de los 90 y los 2000, y a día de hoy continúan habitando en los corazones de muchos fans que no paran de escuchar sus temazos. El pasado año pisaron nuestro país para llenar de nostalgia los escenarios, y esperamos que vuelvan a hacerlo muy pronto.

Y tú, ¿todavía cantas I Want It That Way con la misma emoción? ¡No nos creemos que haya pasado tanto tiempo!



