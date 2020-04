Niall Horan - Black And White [2020]

Niall Horan vive una de sus etapas profesionales más emocionantes. El pasado 13 de marzo vio la luz su segundo álbum de estudio Heartbreak Weather, y con él llegó un repertorio de canciones de lo más variopinto.

De este disco nos avanzó temas como Nice To Meet Ya, Put a Little Love On Me y No Judgement, y las expectativas que se crearon fueron bastante altas. Pero Niall cumplió con su cometido y consiguió superarlas. Aunque parece que esta nueva etapa aún no ha acabado para el artista.

La gira de este álbum está muy presente en la vida de Niall. Aunque se ha visto obligado a cancelarla, se ha asegurado de mantener sus recuerdos sobre el escenario y, además, de compartirlos con sus seguidores. Lo ha hecho a través del estreno del videoclip de Black And White, la balada que forma parte de Heartbreak Weather y que ahora se ha convertido en su nuevo sencillo.

Black And White cuenta con la capacidad de emocionar a cualquiera que la escuche. Su letra habla de ese amor eterno que se profesa a la persona a la que deseas y con la que deseas pasar el resto de tus días. De hecho, en su letra, Niall hace referencia a ese momento en el que ambos tengan 65 años y echen la vista atrás para recordar todos estos momentos. Y es que para ti nunca ha existido nadie más, solo el/la que ocupa tu corazón.

Como era de esperar, el estreno de este videoclip se ha convertido en ese dardo de energía que sus fans necesitaban. Niall les recuerda que no importa las circunstancias, pues él estará siempre para ellos. De hecho, en el anuncio de la cancelación de su gira, se ha asegurado de dejar claro que lo hace por y para sus fans, cuya salud prevalece por encima de cualquier cosa. Eso sí, asegura que volverá a los escenarios en 2021. ¡Qué ganas!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!