Jason Derulo pierde una apuesta y... ¡se rapa una ceja!

¿Cuántas veces has oído, durante estos días, eso de: "Me voy a rapar, si total, cuando salgamos ya me ha crecido el pelo"? Seguro que más de una. Durante las últimas semanas, chicos y chicas están cortándoselo casi al cero, aprovechando el aislamiento, para hacerse un cambio de look o simplemente saber cómo están sin tanta melena. Pero algunos han dado un paso más, han mezclado su aburrimiento con una maquinilla y el resultado ha sido el mismo que el de Jason Derulo.

El cantante, que está pasando los días en su casa de Los Ángeles, hizo un reto con uno de sus amigos: el primero que no enceste la pelota en la canasta, se rapa una ceja. Y, ¿quién falló? Él mismo. Tras varios tiros acertados, el balón del de Swalla rebotó contra la canasta y salió del círculo. Su cara al verlo ha sido todo un poema. Pero, una apuesta es una apuesta y ha tenido que cumplirla.

"Me tuve que afeitar la ceja por una apuesta", publicó en Instagram junto al video donde lo demuestra. Nada más poner el post, sus seguidores comenzaron a comentar entre mensajes de ánimo diciéndole lo bien que le queda hasta otros aconsejándole que deje de hacer desafíos porque siempre los pierde: "Compañero, necesitas dejar de hacer apuestas, sigues perdiendo".

Más tarde, enseñó en una foto el resultado final: "¿Cuánto tiempo tarda esta $h!t en volver a crecer?", preguntaba. La verdad, es que tampoco le queda tan mal. Eso sí: no lo intentéis en vuestra casa, no somos Jason Derulo.