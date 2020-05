Adara Molinero confiesa que le gusta un chico (y es conocido)

El encierro no empezó bien para Adara Molinero. La ganadora de GH VIP 7 discutía con el que era su pareja, Gianmarco Onestiti, con quien parecía haber recuperado la ilusión de volver a enamorarse. El italiano volvía a su casa tras enterarse de ciertos rumores que ponían la fidelidad de su novia en tela de juicio y su relación se terminaba por completo en un abrir y cerrar de ojos, sin pensárselo dos veces. La celebrity continuó su vida en casa junto a su hijo Martín, y parece que pocas semanas después de lo sucedido, hay un chico que le hace tilín.

Las celebrities están llenando sus días de confinamiento haciendo videos de preguntas y respuestas: sus seguidores preguntan, y ellas intentan ser lo más sinceras posible. Así, Adara ha contestado en su canal de Mtmad acerca de lo que está haciendo ahora, qué opina sobre lo que dicen de ella sus compañeras de programa o si volvería a entrar en Gran Hermano: "Hoy por hoy, no, pero nunca digas nunca".

Así, un seguidor le preguntaba si le gusta algún chico, y ella ha querido dar algunos detalles de como va su vida amorosa: "¿Quién me gusta ahora? Joe, no sé si contarlo... hace mucho tiempo, antes de estar con el papá de mi hijo, había un chico que me gustaba muchísimo, pero le escribí dos veces y nunca me contestó, pero hace poco hablamos por primera vez", confesaba.

¿Quién es este misterioso chico? No lo ha dicho: "Es alguien conocido pero nunca voy a decir quien es porque me da verguenza", aseguraba. Lo único que nos ha contado es que "hace poco se acostó con una chica..." y a juzgar por la cara de la exgran hermana, también la conocemos. No sabemos si está volviendo a sentir mariposas en el estómago, pero Adara parece estar muy a gusto hablando con él.

Además, también aprovechó para responder a las críticas de Alejandra Rubio con su ignorancia. Adara asegura que prefiere mantenerse callada, pero que podría desmontar la teoría de Alejandra Rubio, que dice que todo lo que Gianmarco y ella era un pacto, "en un segundo".