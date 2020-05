Todo lo que sabemos de la precuela de ‘Comando’, el festín de acción de Schwarzenegger

¿Recordáis a aquel anabolizado coronel John Matrix que encarnaba Arnold Schwarzenegger en Comando? Pues, al parecer, el actor Vernon Wells, quien interpretaba a Bennett, ha dicho en una entrevista con Forbes que durante un tiempo se barajó la posibilidad de rodar una precuela sobre la vida de este misterioso soldado.

"Alguien me dijo hace tiempo que estaban pensando hacer otra película de Comando. Yo pensé que se referían a un reboot, así que dije: 'No pueden rehacer Comando. Es un clásico. Es tan kitsch...', pero luego explicaron que no querían volver a hacerla, sino que querían rodar una precuela y meterme a mí", confesó Wells.

Esta precuela, según el actor, se centraría en la historia de Bennett, en cómo se convirtió en uno de los villanos más crueles de Arnie y en su turbulenta relación con John Matrix.

Para los menos nostálgicos del cine de acción ochentero: Comando (1985) trataba sobre un coronel retirado, John Matrix, cuya hija Jenny (Alyssa Milano) era secuestrada por un antiguo compañero suyo, Bennett, por órdenes de un dictador sudamericano. Entonces este supersoldado (por supuesto, experto en artes marciales y en el manejo de todo tipo de armas pesadas), luchaba contra viento y marea para recuperar a su retoño.

"Let's Party", rezaba el cartel oficial de la película, que combinaba esa acción brutal y a veces ridículamente surrealista propia de la serie B con el humor típico del "tío duro con malas pulgas" al que encarnaba perfectamente Schwarzenegger: Matrix era capaz de destruir varios coches plagados de soldados con un solo bazoca, librarse de diez enemigos durante una pelea cuerpo a cuerpo y, al mismo tiempo, soltar una frase del tipo "eres un tío divertido, por eso te mataré el último". Rostro pétreo incluido.

¿Llegaremos a ver alguna vez una precuela tan disparatada como la Comando original? ¿Estaría dispuesto Schwarzenegger a volver a interpretar algún papel en la película, aunque sea en un flashforward? ¿Se atreverá alguna productora a revitalizar un clásico de acción de este tipo en pleno siglo XXI? Todo son incógnitas pero, al menos, sabemos que esa posibilidad se barajó durante un tiempo y, quizás, en un futuro se convierta en un proyecto sólido de acción.

