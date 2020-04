Major Lazer, con Marcus Mumford, candidatos esta semana a la lista

Con el genial Diplo como principal cabeza visible, Major Lazer (equipo formado por varios productores y DJ de música electrónica) acierta a sorprendernos cada cierto tiempo con un nuevo single que aúna calidad con comercialidad. En la lista de LOS40 tres de sus temas han sido número uno: en 2015 lo consiguieron con Lean on, y un año después con dos canciones, Light it up y Cold water. El tema con el que pretenden hacernos bailar lo que queda de primavera y todo el verano se titula Lay your head on me y es candidato a entrar este sábado entre los 40 éxitos del momento. Como no puede ser de otro modo en estos días de 40TENA, el vídeo muestra a varios personajes confinados, algunos de ellos con mascarilla.

Siempre rodeados de buenos colaboradores, en esta ocasión Major Lazer se han aliado con Marcus Mumford, cantante del grupo Mumford & Sons. Una banda que, a priori, parece bastante alejada de la música de baile —lo suyo es el folk-rock—, pero que es muy grande en el Reino Unido (de sus cuatro álbumes publicados hasta la fecha, dos han sido número uno de ventas y loa otros han sido número dos). Una combinación tan curiosa como efectiva que puede sonar dentro de la lista si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!