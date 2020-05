Los Beatles estrenarán la película 'Yellow Submarine' en Youtube

Los Beatles es uno de los grupos más importanes de la historia de la música, y ya en los años 60 rompieron todos los moldes con nuevos ritmos y sonido experimental. Desde su disolución, hace ya 50 años, han influido enormemente y han conseguido seguir vigentes y su ingente cantidad de música ha tenido muchas vidas gracias a relanzamientos y remasterizaciones.

Gran parte de sus canciones, de hecho, se incluyó en varias películas. Algunas de ellas como Help! o Magical Mystery Tour contaban con temas como All you need is love y Hey Bulldog dentro de su magnífica banda sonora. Pero si todos recordamos una película con la participación de los Beatles, esa es Yellow Submarine.

La película animada data de 1968, una de las cintas más extravagantes y psicodélicas que muestra las aventuras de la banda en el mundo de Pepperland. Ahora, por primera vez, podremos verla desde nuestra casa, y además de forma gratuita. Será este 25 de abril a través de Youtube a las 18:00 horas, y además en formato singalong: con la letra en la parte inferior de la pantalla para que todos puedan cantar las letras de las famosas canciones.

Así lo han comunicado en las cuentas de redes sociales oficiales del grupo. Con un vídeo de Ringo Starr, el batería anunció que será la primera vez que la película se pueda ver online. Hay que recordar que llegó remasterizada a los cines en 2018 para celebrar su 50º aniversario.

Será, por tanto, una versión karaoke de la película, con la que toda la familia podrá cantar temas como All You Need is Love, Eleanor Rigby, Lucy In The Sky With Diamonds o All Together Now con esta película que marcó un antes y un después en su carrera.