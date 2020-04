Galantis se une a Wrable para su nuevo hit: The lake

A comienzos del 2020, Galantis presentó el que hasta la fecha es su último proyecto musical: Church. Un disco en el que Christian Karlsson y Linus Eklow, los nombres detrás de Galantis, estuvieron trabajando durante todo el 2019.

Tras su lanzamiento todo el mundo esperaba una gran gira mundial por los principales festivales de música electrónica que se celebran en las cuatro esquinas del planeta pero este duo de djs de Estocolmo (Suecia) vio truncada su aspiración al desatarse la pandemia que ha provocado el confinamiento de millones de personas y la suspensión de los grandes shows musicales.

Pero Galantis ha decidido poner la otra mejilla y apenas tres meses después de la publicación de su último elepé ha decidido estrenar un nuevo hit, The lake, para el que han contado con la colaboración de Wrable.

The Lake de Galantis y Wrabel se estrena este mismo viernes con el objetivo no solo de llegar a lo más alto de las listas de ventas (fueron número 1 en MaximaFM con No money y estuvieron en lista con Peanut Butter Jelly, Love On Me y Rich Boy, entre otros) sino de entretener y quien sabe si inspirar a millones de personas que lo están pasando mal.

"Es un poco diferente a lo que es usual en un lanzamiento de Galantis" han explicado los dos djs a través de su perfil oficial en redes sociales. "Lo escribimos con nuestro amigo Wrabel como un reflejo de lo que todos estamos experimentando en el mundo ahora mismo. Como todos, estamos buscando tranquilidad y esperanza para un futuro mejor y esperamos que cada uno pueda encontrar ahí fuera su propio lago".

No sabemos si Galantis se habrá puesto manos a la obra con un cuarto disco de estudio que recogería el testigo de Church (2020) y del éxito de sus anteriores dos proyectos Pharmacy (2015) y The Aviary (2017).

