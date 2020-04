Maluma con solo voz y guitarra para defender una balada…es posible

Estamos acostumbrados a escuchar al Maluma más reguetonero que nos hace bailar y sacar nuestro lado más sexy acorde a las altas temperaturas que emanan sus letras. Pero hay otro Maluma, más sensible, romántico y orgánico… sí, existe.

Horas antes de lanzar su nuevo single, Amor de mi vida, ha grabado un vídeo en el que podemos verle coger una guitarra para ponerse a cantar la balada en la que confiesa quién es el amor de su vida.

“No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. Quién diría, nadie lo creía, ya vamos pa’ un año. De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falta la memoria y solo quedan las fotografías, que se me olvida todo menos que tú eres mía”. Esto es lo que dice una canción que, sin duda, nos va a mostrar una nueva faceta del cantante. Y no es que no le hayamos escuchado cantar baladas, pero esta tiene pinta de ser diferente.

Y que conste que, pese a que estamos en tiempos de cuarentena, llegará acompañado de un vídeo que debió grabar antes de la pandemia. Ya nos ha dejado un adelanto.

Muchos ya especulan sobre esta canción como la confirmación de que el colombiano vuelve a estar enamorado. En octubre del año pasado rompió su relación con Natalia Barulich, la modelo con la que mantuvo una relación de dos años tras conocerse en el rodaje del vídeo de Felices los cuatro.

Precisamente, en las últimas horas, Natalia ha compartido imágenes de aquel videoclip que les unió: “Hace 3 años…15 billones de vistas más tarde…este vídeo cambió mi vida. Gracias por dejarme ser parte de él”, escribió al lado. Y Maluma no dudó en compartir un corazón.

¿Habrá reconciliación? ¿La nueva canción hablará de ella? ¿Habrá un nuevo amor en su vida? ¿O nos sorprenderá con otro tipo de amor?

De momento, ha confesado en redes que lo primero que hará tras el encierro no será ir a ver a una chica, sino que ha confesado que “voy a abrazar a mis abuelos con mi nueva canción que se estrenará. Me toca mi corazón y con este encierro que están viviendo no es nada fácil. Iría directamente a abrazar a mis abuelitos”.

