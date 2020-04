Álex González quiere salir en el vídeo de Pablo Alborán pero tiene dificultades porque: “No soy milenial”

Los artistas están demostrando que saben tirar de imaginación en la adversidad. Las grandes producciones que estamos acostumbrados a ver en los videoclips, están dejando paso a otro tipo de producciones más caseras y amateurs pero llenas de sentimiento.

Otra de las características de este aislamiento es que buscamos al otro, buscamos estar conectados más que nunca y eso lleva a multitud de proyectos en común en los que la colaboración es protagonista.

Pablo Alborán es uno de los que ha lanzado tema inspirado en esta situación surrealista que estamos viviendo, Cuando estés aquí, y ahora, como no se conforma con haberlo lanzado y colaborar así con Unicef, ha decidido grabar un vídeo.

Y lo quiere hacer con la ayuda de todos. “¿¿¿Estáis list@s para que cantemos juntos #CuandoEstésAquí ????”, preguntaba en redes. Y muchos ya han contestado rápidamente que se pondrán a ello. “Voy!”, aseguraba Maxim Huerta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 22 Abr, 2020 a las 12:34 PDT

Claro que también hay alguno que lo está intentando, pero se ha visto superado por las nuevas tecnologías, esas que están dominando nuestras vidas en estos tiempos de aislamiento físico. El actor Álex González no lo ha ocultado: “He entrado en la bio pero no me entero, no soy milenial... yo quiero salir en tu video!”. Si al final lo logra, no será la primera vez que le veamos en un videoclip, ya participó en uno de El canto del loco porque es muy buen amigo de Dani Martín.

El caso es que todo el que quiera puede apuntarse a esta nueva iniciativa del malagueño: “Vuestra participación es clave para el vídeo, así que, si os apetece, va a ser muy divertido y muy bonito”, aseguraba.

Ha dejado las instrucciones claras en este enlace donde puedes grabarte:

1. Para hacer la grabación del vídeo, necesitas conectar unos auriculares con micrófono a tu pc o dispositivo.

2. Si vas a grabarte con un teléfono móvil, colócalo en posición horizontal.

3. Grábate cantando la canción Cuando estés aquí con la versión karaoke que verás en la parte inferior de la pantalla. Coloca el móvil en posición horizontal.

4. Envíanos tu vídeo y rellena el formulario para participar.

¿Te ha convencido?

