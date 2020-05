Desvelan qué se esconde tras el éxito de algunos grupos de K-Pop

Estamos acostumbrados a que cualquier canción de K-Pop que vea la luz, se convierta en un éxito inminente. Y no es de extrañar que lo estemos, ya que se ha convertido en una práctica muy habitual. Pero muchos profesionales de la industria están en busca y captura de la clave del éxito de todos estos grupos. ¿Qué hacen para convertir en oro todo lo que publican?

Pues ha sido Bae Soo Jung, representante de A&R, la que ha explicado por qué sus canciones triunfan. Hemos de recordar que un/a A&R es el/la encargado/a de buscar nuevos talentos y supervisar a los artistas y compositores, por lo que podríamos decir que Bae Soo Jung ha estado muy de cerca en ese proceso de convertir un grupo y una canción en un éxito.

Según informa Soompi, nuestra protagonista ha trabajado con bandas de la talla de GOT7 y TWICE, entre otros. Comenzó en JYP Entertainment allá por 2013, y asegura que en la industria ha analizado esa diferencia sonora entre los grupos de una agencia y de otra. Bae Soo Jung explica que, por ejemplo, SM Entertainment se centra en realizar "muchos cambios dentro de una canción, y no es una melodía simple. Sigue cambiando. Por ejemplo, Tempo de EXO tiene una parte acapella a mitad", señala.

Sin embargo, JYP le da más importancia al gancho de la canción y "mantiene los acordes al mínimo". Dos formas opuestas de hacer música pero que convierten una canción en todo un éxito. Dos formas opuestas de hacer música que explican la clave que se esconde tras el triunfo de estos grupos. Pero eso no es todo.

La representante de A&R ha desvelado que el grupo del que se siente orgullosa es de GOT7, con quien trabajó desde el lanzamiento de su primer mini álbum Got It?. Para ella, Stay es su canción favorita. "Escuché la demo de esta cancion y me gustó tanto que rápidamente le di el visto nuevo y seguí con la masterización y la mezcla. Esta canción fue producida durante las etapas finales de la producción del álbum, y debido a que teníamos una fecha límite que cumplir, grabamos durante unas 16 horas", recuerda según las palabras recogidas por este portal.

TWICE es otro de los grupos a destacar para Bae Soo Jung, sobre todo, por su álbum debut The Story Begins. Lo cierto es que la canción Like OOH-AHH debutó en el número 99 de la lista de Melon, anulando cualquier expectativa que tuviese al respecto del futuro de esta banda. Viajó a Europa para intentar olvidar este fracaso, pero cuando regresó a Corea, habían bombardeado su teléfono con mensajes. La canción subió al número 11 de la lista. ¡Fue todo un boom!

Canciones que, como mencionó en líneas anteriores, mantiene esos acordes al mínimo y el gancho de la canción hasta el final. Esto explica que nunca consigamos despegarnos de nuestros auriculares cuando algunos de estos temas suenan en nuestra playlist favorita. ¡Ahora todo tiene sentido!

