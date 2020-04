Dua Lipa, Coldplay, Mabel y otros artistas unen sus voces en una cover de Foo Fighters

El confinamiento está sacando nuestro lado más solidario. Muchos han sido los artistas y personalidades de nuestra cultura que han unido fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Desde Un Mismo Corazón de Marta Sánchez, pasando por la nueva versión de 20 de abril de Celtas Cortos, hasta Quiero abrazarte cuando todo esto acabe, interpretada por varios de nuestros artistas nacionales, muchos son los himnos están surgiendo -y resurgiendo- estos días y que se cantan desde los balcones.

Al otro lado del canal de La Mancha, BBC Radio 1 ha reunido, desde sus casas, a Dua Lipa, Luke Hemmings (5 Seconds of Summer), Anne-Marie, AJ Tracey, Dan Smith (Bastille), Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin (Coldplay), Dermot Kennedy, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag'N'Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD y Zara Larsson para interpretar conjuntamente Times Like These de Foo Fighters, junto a Dave Grohl.

En este Live Lounge, especial Stay Home, los propios artistas se han grabado desde sus hogares. Además, ha sido producido por Fraser T. Smith, reconocido por trabajar con Stormzy, Adele o Dave dentro de UK y por ser ganador de un Grammy.

La canción, que ha sido lanzada como single, destinará los beneficios generados dentro de las islas británicas a la ONG Children In Need de la BBC y a Comic Relief para proporcionar apoyo esencial a la población más vulnerable de Reino Unido -de todas las edades y procedencias- que se verá impactada de forma significativa por la crisis del coronavirus. Los beneficios internacionales que se obtengan, por su parte, irán directos al Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19, creado por Organización Mundial de la Salud.

