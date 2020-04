Solar (MAMAMOO) - Spit It Out [2020]

¡Se acabó la espera! Si hace unos días, MAMAMOO nos adelantaba lo que su líder nos iba a ofrecer este 23 de abril, ahora ya hemos podido escucharlo y, no es de extrañar que haya superado cualquier expectativa.

Solar llega con Spit It Out, su primer single álbum con el que nos presenta la valía con la que cuenta también como solista. Pero no temas, pues aún queda música de MAMAMOO para rato. Eso sí, no está mal que, mientras la publican, nos deleitan con estos proyectos individuales con los que obsesionarnos, aún más, con cada uno de sus talentos.

La cantante se muestra con un estilo único en una canción en la que se atreve con el español. Entre sus versos podemos encontrar las palabras de "Sin prisa pero sin pausa", un dicho popular de nuestra lengua que ha demostrado haber superado fronteras. Una misiva con la que también ha cumplido nuestra protagonista, quien ha convertido su nuevo tema en uno de los más escuchados por su millón de seguidores alrededor del planeta. ¡No ha defraudado!

Spit It Out llega acompañado de un videoclip en el que Solar, además de mostrarnos unas uñas al estilo de La Rosalía en su versión de neón, nos deleita con una coreografía de infarto. Nada que se aleje de lo que la girlband que lidera nos viene ofreciendo desde que debutó en 2014. Desde entonces han inundado nuestras playlists con temas como HIP, Egotistic y Wind Flower, entre otros. Puros ritmos que levantan de la silla a cualquiera.

Como mencionamos en líneas anteriores, el lanzamiento de Spit It Out ha sido todo un éxito. De hecho, con tan solo unas horas de vida, su videoclip está a punto de alcanzar el millón de reproducciones y posicionarse en el Top 10 de las tendencias. Y tú, ¿ya lo has dado todo con este nuevo tema?

