Popstars: “La televisión y la música eran mundos duros y competitivos”

Este viernes, 24 de abril de 2020, se celebra el reencuentro de Popstars. 18 años después de su estreno, las chicas que persiguieron su sueño en el año 2002 se reúnen (telemáticamente) para interpretar una nueva versión de Todo por un sueño, el tema principal del programa.

En LOS40 hablamos con algunas de ellas para que nos cuenten cómo se originó este reencuentro, qué recuerdo tienen de aquella época y si Bellepop tienen pensado volver a los escenarios.

¿Por qué decidís hacer 'Popstars: el reencuentro'?

Roser: Todo surgió cuando me llamó mi amiga y compañera de programa Evelyn. Había pensado en hacer algo todas juntas, así que habló con algunas chicas y les gustó la idea. La situación que estamos viviendo fomentaba un mensaje que era "la unión hace la fuerza”, por eso me sumé al proyecto y junto a Evelyn ideamos cómo hacer algo mágico. Las chicas se volcaron en todo y el resultado es un proyecto muy especial y único. Estamos emocionadas.

Eli: La idea fue de Evelyn y Roser, que la apoyó. Desde entonces han estado currándoselo para buscarnos a todas y hablar con nosotras. Cuando me lo propusieron no pude negarme. Me pareció una oportunidad única y muy especial para volvernos a reencontrar todas.

Carmen Miriam: Porque me pareció algo muy bonito y emotivo.

Marta: Pensamos que con la situación que estamos viviendo sería un buen momento para hacer algo bonito y transmitir un mensaje de fuerza, lucha, y sobre todo, porque reunirnos 18 años después va a dar mucha vida e ilusión a muchas personas que disfrutaron con Popstars.

Viví la decepción y los entresijos del negocio de la música

¿Qué recuerdos guardáis de aquella época?

Roser: Sobretodo mucha verdad en nosotras. Lo vivimos muy intensamente, tanto lo bueno como lo menos bueno. Apenas había terminado el fenómeno Operación triunfo cuando entramos en el programa y nos alucinó bastante todo lo que ocurrió. Tengo grandes momentos con mis compañeras: risas, confidencias, nervios, lágrimas...todo concentrado en tres meses. Fue un regalo haber podido vivir esa experiencia en ese momento, cuando aún no se conocía mucho el universo reality. Como te he dicho, mucha verdad.

Eli: Recuerdo estar todo el día como en una nube. Estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Era una niña de 18 años que lo vivía todo intensamente. Podría decir que fue uno de los recuerdos más bonitos de mi vida junto con el nacimiento de mis hijos. Aquello era un sueño, y me siento muy orgullosa de haber formado parte de Popstars, el programa que cambió mi vida.

Carmen Miriam: Uno de los mejores momentos de mi vida.

Marta: Tengo recuerdos maravillosos y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Me cambió la vida y conocí a mis hermanas. De ahí me llevo a mi comadre Mara Barros, que es lo más grande del mundo.

Las chicas de 'Popstars' / Cedida por Vanadiss

¿Tiene 'Popstars' cabida en la televisión que se hace hoy en día?

Roser: ¡Por supuesto! De hecho creo que se debería volver hacer. La música siempre tiene cabida en televisión y Popstars es un formato maravilloso cuya finalidad es la formación de una banda, ya sea de chicas, chicos o mixta. Tendría muchÍsimos seguidores. Me encantaría que volviera el formato y copresentarlo…¡ahí lo dejo!

Eli: Yo creo que sí, es un buen formato. Triunfo en muchos países, pero a España llegó antes Operación triunfo y fue la novedad. Popstars no fue nada mal en aquella época, pero lo comparaban con OT y se hizo en verano. Eso influyo en que lo viera menos gente.

Carmen Miriam: ¡Por supuesto! Gustaba a todos los públicos.

Marta: No sabría que decirte. Nosotras cuando entramos éramos vírgenes, como quien dice. Hoy día, la gente sabe mucho de televisión y no es tan natural como fue nuestro programa.

Se ha hecho viral esta última semana unas declaraciones de Esther Aranda en las que relata todo lo que sufrió en 'Operación triunfo'. ¿Vosotras también experimentasteis de alguna manera ese lado oculto de la televisión?

Roser: Yo, por mi parte, pasé momentos mejores y peores, imagino que como todas. Pero, quitando la presión de las últimas semanas en las que la nominación era constante y el malestar que yo sentía dentro del concurso era difícil de gestionar, no hubo más.

Marta: Del programa en si no. Yo viví la decepción y los entresijos del negocio de la música, que parece muy bonito, pero no lo es. Hay que trabajar mucho.

Carmen Miriam: Solo tengo recuerdos buenos.

Eli: Cuando estuve en Popstars me trataron superbien. No puedo decir nada malo de aquella experiencia.Tengo un recuerdo muy bueno y fui muy feliz. Al terminar el programa y salimos al mundo exterior, si que sentí en alguna ocasión que la televisión y la música eran un mundo muy duro y competitivo por todo el trabajo que hay detrás de los focos y cámaras. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y saber bien lo que quieres y hasta dónde estás dispuesta a llegar.

Me encantaría que volviera 'Popstars' y presentarlo

¿Por qué pensáis que solo se hizo una edición a pesar del impacto que tuvo?

Roser: En mi opinión creo que fue porque veníamos del éxito de Operación triunfo, que había sido sorprendente Los índices de audiencia eran desorbitados y muy difíciles de igualar, así que al llegar nosotras pocos meses después y en época de verano, que siempre es más difícil, hacer de media un 20,5% de share parecía poca cosa. Y fueron 2 millones y medio de personas que a día de hoy es un éxito rotundo.

Marta: Pues porque Operación triunfo salió primero y se hizo muy seguido. Creo que no quisieron competir.

Carmen Miriam: Oí de que el formato era bastante caro.

Eli: Pues no tengo ni idea. Es algo que me llevo preguntando todos estos años. Quizás, para Telecinco no estuvo a la altura. Esperaban más audiencia.

Estamos en una época en la que grandes girlbands del mundo han regresado a los escenarios, como las Pussycat Dolls o las Spice Girls. ¿Os habéis planteado hacer lo mismo con Bellepop?

Marta: Nosotras estamos dispuestas siempre que nos hagan una oferta.

Carmen Miriam: Yo volvería sin duda, aunque depende de la vida de cada una y las obligaciones.

Eli: Siempre he querido volver con mis compañeras. Creo que nos merecemos una segunda oportunidad. Somos cinco chicas muy distintas, pero juntas hacemos una combinación explosiva y tenemos mucho talento y mucho que aportar aún. En su día no supieron llevarnos bien, o por lo menos como nos merecíamos. Pienso que la discográfica no apostó lo suficiente por nosotras. Sin embargo, a día de hoy hay muchos fans que aún nos siguen, se acuerdan de nosotras y apuestan por nosotras 18 años después... y tan solo puedo darles las gracias.