Iker Jiménez: “Nos defendéis de las ‘campañitas’ a golpe de zasca”

En tiempos excepcionales como los que estamos viviendo, la información es imprescindible para entender lo que está sucediendo y despejar las muchas incertidumbres que nos asolan. Pero, las noticias se suceden vertiginosamente y muchas son contradictorias, sesgadas, erróneas… y sí, también las hay veraces y son las que nos ayudan a tener criterio para enfrentarnos a esta pandemia.

Si hablamos de información sobre el coronavirus, uno de los que se está llevando la palma es Iker Jiménez. Sorprendió a muchos cuando anunció la cancelación de su programa en Cuatro. Pero, eso no le calló. Aprovechó la tecnología para seguir llevando verdades a todas las casas.

Ahora compagina dos programas en youtube. Semanalmente podemos seguirle en Milenio Live y, casi a diario en La estirpe de los libres. Lleva doce entregas de este último programa y puede presumir de audiencias que, en algunos casos, superan a las que tenía en televisión.

Está claro que hay mucha gente que ansía que le cuenten las cosas como lo hacen él y su equipo de colaboradores. En el último programa José Manuel Nieves, periodista y divulgador científico de ABC habló de la materia y energía oscura, esta última bastante desconocida.

Empezaba su reflexión en el último programa haciendo referencia al antropocentrismo, ese afán por considerarnos el centro del mundo sin aceptar que no somos más que una especie más que, como ha ocurrido con muchas otras a lo largo del tiempo, llegará el día en el que desaparezca. Este mundo existía antes de nuestra llegada y no se merece lo que le hemos hecho. “No somos el centro del universo ni lo más importante de la creación”, aseguraba.

Está convencido de que esta tragedia nos tiene que ayudar a reflexionar y aprender y nos va convertir en mejores personas.

Este tipo de informaciones que se basan en conocimientos científicos y que no son las que estamos acostumbrados a escuchar en los informativos, son las que están ganando cada día más adeptos y están consiguiendo que el nombre de Iker Jiménez esté de actualidad.

Él es consciente de la repercusión que están teniendo sus programas y ha querido dar las gracias a todos los que le siguen en youtube. “Me siento muy orgulloso de todos”, aseguraba, “nos ayudáis, nos defendéis de las ‘campañitas’ a golpe de zasca”.

Algo bueno debe tener #LaEstirpedelosLibres cuando gusta a muchos y duele a algunos.

Me siento muy orgulloso de todos. Nos informáis, nos ofrecéis pistas desde cualquier profesión y lugar; nos ayudáis, nos defendéis de las "campañitas" a golpe de zasca. Vosotros sois #LaEstirpe. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 24, 2020

Cuando se va a contracorriente se encuentran muchos obstáculos, pero también muchos apoyos y él los está teniendo, cada vez más numerosos.

