La música urbana está en auge. Gusta, es pegadiza y no paramos de oirla en cualquier momento de nuestra vida. El estilo no para de crecer para todos lados, mezclando, fusionando y creando nuevas maneras de disfrutar de lo urban. Blanca Sol es una de las artistas que han llegado reciéntemente a este mundo, y parece que lo ha hecho para ya no alejarse. ¿No la conoces?

Conoce a Blanca Sol, la artista urbana que te manda ‘Pa tu casa’ con Kaydy Cain

La artista acaba de publicar Pa tu casa, una canción junto a Kaydy Cain que lleva ya más de 115.000 reproducciones en Spotify. Además, Blanca Sol ha sido una de las protagonistas de los IG Live de LOS40 Urban.

Además, Blanca era una de las invitadas a nuestro LOS40 Valencia POP del pasado 29 de febrero, un concierto que daba el pistoletazo de salida a las fallas y que completaba el cartel con Alfred García, Miki o Pol Granch.